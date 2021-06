Paralympic Valley, un altro passo avanti

Maria Chiara Pezzani

Comune, associazioni e società sportive insieme per un progetto partito dalla palestra paralimpica in costruzione a Bazzano per diffondere lo sport inclusivo nello scenario dell’Appennino.

È nato il «Comitato per la realizzazione e la valorizzazione della Paralympic Valley - Appennino a 5 Cerchi», un ulteriore passo per far crescere e valorizzare il progetto nato nel comune di Neviano degli Arduini per un territorio che offra possibilità sportive per tutti, anche per le persone con difficoltà motorie e con disabilità.

Quattro i soci fondatori, Alessandro Garbasi, sindaco di Neviano, Walter Antonini, Presidente Anmic Parma, Giovanni Marani, referente area dirigenti società sportive e Giulia Ghiretti, atleta professionista; soci ordinari saranno le realtà sportive e associative che in questi mesi hanno collaborato al progetto.

«Abbiamo pensato ad un comitato per valorizzare e promuovere il progetto della Paralympic Valley, perché possa essere più conosciuto, per costruire un curriculum sempre più ricco e credibile anche nei confronti di terzi – ha spiegato Garbasi -. Altri comuni hanno chiesto di poter partecipare al progetto che potrà diventare più ampio, nella cornice dell’Unione dei comuni Appennino Parma Est e della Destinazione Turistica Emilia».

«La palestra paralimpica di Bazzano è solo il cuore pulsante di una Paralympic Valley che aspetta solo di prendere il volo – ha commentato Antonini, nominato presidente del comitato fino all’assemblea -. L’amministrazione ha fatto qualcosa di eccezionale, portando il tema dell’accessibilità e dell’inclusione sociale ai primi posti dell’attenzione, con un ambizioso progetto di area vasta. Anmic Parma, insieme alla rete di associazioni, è pronta a portare tante persone su questo magnifico territorio».

«Essere nel comitato significa mettersi a servizio del progetto, in ascolto, con il ruolo di facilitatore per mettere in rete le energie, le idee – ha spiegato Marani -. È importante ragionare in termini di sistema. Il nostro territorio permette di arricchire le proposte; la differenza la fanno la qualità, la proposta, le persone».

Tra i fondatori figura una sportiva d’eccezione: Giulia Ghiretti.

«Sono onorata di far parte del comitato – ha spiegato –. Mi ha stupita la volontà di rendere un territorio accogliente anche a chi ha una disabilità. Il comitato servirà per tenere alta l’attenzione e portare a termine le attività necessarie; la mia intenzione è di farmi ambasciatrice, all’interno del Cip e della Finp, a livello nazionale, di tale opportunità, per poter attirare presenze di gruppi di sportivi o di famiglie».