Zagor, l'autore e quella vignetta per la Gazzetta

Emanuele

e Filippo Marazzini

Un po’ Tarzan -vola di liana in liana-, un po’ l’Uomo Mascherato - intere tribù lo venerano come un dio-, un po’ Superman - mostra i muscoli sotto un costume appariscente-… Zagor, lo Spirito con la Scure, faceva capolino per la prima volta nelle edicole italiane nel giugno 1961 e da allora continua a far trionfare la giustizia nella leggendaria foresta di Darkwood. Un successo straordinario dovuto alle intuizioni dei suoi creatori, lo sceneggiatore Sergio Bonelli (che firmava le storie con lo pseudonimo di Guido Nolitta) e il disegnatore Gallieno Ferri, che idearono un personaggio versatile, capace di spaziare dal western alla fantascienza, dall’horror alla commedia.

Ma largo merito va anche a chi ha raccolto questa importante eredità, traghettandola nel presente: Moreno Burattini (San Marcello Pistoiese, 1962), responsabile editoriale della testata dal 2007, è uno di loro.

Burattini, per proiettarsi nel futuro Zagor deve fare i conti con il proprio passato. In «Corpo speciale» (l'albo n. 671 in uscita a giugno che festeggia il traguardo dei sessant’anni) l'eroe di Darkwood tornerà infatti in un luogo simbolo della sua dolorosa infanzia. Quale?

«Il lago dove si compì la sua vendetta contro il predicatore Salomon Kinsky, responsabile dell’uccisione dei suoi genitori. Il nostro eroe visiterà anche la tomba del trapper “Wandering” Fitzy, suo padre adottivo».

Lei ha lavorato per anni con Sergio Bonelli. Qual era il vostro rapporto?

«Sergio Bonelli è l’uomo che mi ha salvato la vita, colui che mi ha permesso di realizzare il sogno nel cassetto ossia non soltanto diventare uno sceneggiatore di fumetti, ma proprio uno sceneggiatore di Zagor, l’eroe di carta di cui ero innamorato fin da ragazzino. Quando leggevo il suo nome sugli albi mi dicevo: “Vorrei essere bravo come lui a inventare avventure così fantastiche!”. Bravo come lui non lo sono mai diventato, ma ho avuto la fortuna di essere stato scelto per lavorare al suo fianco. Non c’è più dal 2011, cerco di non tradire la sua fiducia proseguendo sulla strada da lui indicata».

In che modo Gallieno Ferri rese così iconico il personaggio?

Il segno di Ferri, maestro ligure scomparso nel 2016, viene a tal punto identificato con la caratterizzazione grafica di Zagor che ancora oggi (nonostante sulle pagine della serie si siano avvicendati quasi ottanta illustratori!) i lettori giudicano gli autori dei disegni sulla base dell’aderenza al suo modo di raccontare. Ferri, sin dalle copertine, sapeva meravigliare, trasmettere il “sense of wonder”, rendere ancor più evocativo l’ambiente immaginario di Darkwood; per non parlare della sua capacità di interpretare anche l’umorismo come nelle gag del messicano Cico, la spalla comica di Zagor».

Cos’altro ha in serbo questo 2021 per i lettori dello Spirito con la Scure?

«Le iniziative sono davvero tante. Accluso a “Corpo speciale” i lettori troveranno la riproduzione del primo albetto a striscia del 1961, “La foresta degli agguati”. Poi avremo uno Speciale tutto dedicato a Cico. Da luglio, per cinque mesi, lo Spirito con la Scure viaggerà in Europa (toccando anche l’Italia) dando la caccia ad un suo super nemico, il vampiro Rakosi. L’eroe infine incontrerà altri tre celebri personaggi di carta: Tex, Dragonero e Flash, il supereroe della DC».

Che cosa significa scrivere e curare un personaggio così amato?

«Nel maggio di quest’anno ho festeggiato anch’io un anniversario: i miei (primi) trent’anni di sceneggiature zagoriane. È una grande soddisfazione, ma anche una notevole responsabilità. Assecondare il mio istinto è il miglior modo per non pensarci. Sono per me assai motivanti gli incontri con i lettori sia italiani sia esteri. Zagor è infatti pubblicato negli Usa, in Francia, Turchia, Croazia, Grecia, Brasile, Serbia, Polonia e Ungheria».

Tre motivi per cui una ragazzina o un ragazzino dovrebbe assolutamente leggere Zagor.

«Solo tre? Primo: perché è un fumetto divertente e in grado di emozionare. Secondo: perché i fumetti sono belli e dei ragazzi intelligenti non si privano di qualcosa che è bello. Terzo: perché se tanti giovani dal 1961 lo hanno fatto e continuano a farlo rinnovando le generazioni dei lettori, ci sarà pure una ragione!».

Zagor e Parma: se esiste un collegamento, lei lo sa di sicuro…

«Persino due! Il primo è che la famiglia di Ferri è originaria della vostra zona: suo padre, infatti, si trasferì a Genova (dove nacque Gallieno) perché era maresciallo dei Carabinieri, ma veniva dalla valle del Taro. Secondo: io ho sposato una ragazza di Torrile!».