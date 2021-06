Addio a Cordero Bologna, il farmacista che amava la storia

Si è sparsa solo ieri, a Torrile, la notizia della scomparsa del conte Antonio Cordero Bologna, ultimo esponente della famiglia che per quasi un secolo ha gestito la farmacia di San Polo. Una notizia inattesa, quasi un'ultima conferma della sua riservatezza, ha portato anche nel paese della Bassa un velo di malinconia, riportando alla memoria il ricordo dei tanti anni in cui Antonio, insieme alla moglie Patrizia Contini, da dietro il bancone o tra gli scaffali accoglieva con una battuta di spirito i clienti abituali.

Antonio aveva preso le redini della farmacia – ai tempi posizionata di fronte al monumento ai caduti nei locali del vecchio palazzo municipale - negli anni ‘80, dopo la morte del padre Giacomo. Proprio sul lavoro aveva conosciuto Patrizia, giovane farmacista appartenente ad una storica famiglia del parmense, e da allora non si sono più lasciati, condividendo non solo il lavoro ma anche le tante passioni che coltivavano nel tempo libero. E la loro farmacia non era solo un negozio in cui acquistare le medicine: era anche uno scrigno di piccoli oggetti e cimeli che sottolineavano gli interessi di Antonio. Entrambi il camice lo hanno sfilato per l'ultima volta all'inizio del 2006, ma ancora oggi la farmacia del paese - guidata dal dottor Alessandro Merli - porta il nome «Cordero»: un omaggio alla famiglia che, con il suo impegno nella comunità, fu un importante tassello della storia locale.

Studioso di storia, con particolare attenzione alle vicende delle famiglie nobiliari, collezionista di oggetti antichi, promotore di iniziative culturali, Antonio aveva interessi che spaziavano a 360 gradi e che comprendevano anche attività più curiose e «leggere» come la produzione di liquori artigianali - per cui, in coppia con la moglie, vinse anche diversi premi - o la partecipazione a produzioni cinematografiche e televisive.

Dopo la morte di Patrizia, quattro anni fa, Antonio aveva preso la decisione di far uscire dalle mura della sua casa-museo i pezzi più pregiati della sua collezione d'armi e armature per permettere a tutti di ammirarle e, nel 2019, 33 importanti cimeli sono stati donati allo Stato e destinati al Castello di Torrechiara per impreziosire le sale del maniero.

Il funerale sarà celebrato questa mattina alle 10,30 nella chiesa di San Prospero, poi la salma proseguirà per il Tempio di Valera per la cremazione.

