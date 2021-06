Il premier Draghi risponde ai bambini del Canossa: «Cari ragazzi, un po' di pazienza e tutto sarà come prima»

Anna Orzi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto agli alunni delle seconde A e B della scuola elementare paritaria Maddalena di Canossa che gli avevano confidato nelle loro lettere le emozioni suscitate dalla pandemia e l'impazienza di tornare al più presto a una vita normale.

Lettere scritte con l'adorabile spontaneità tipica di bimbi di soli sette anni che avevano aderito con entusiasmo all'iniziativa della maestra Filomena Piemontese, insegnante di italiano. La maestra, che definisce i suoi alunni «i miei piccoli gioielli», li aveva incoraggiati ad esprimere in una lettera, con destinatario a scelta, le proprie emozioni dopo un anno di restrizioni che avevano limitato fortemente la libertà di relazione. Inaspettatamente molto successo ha riscosso Mario Draghi (qualcuno aveva scritto addirittura alla regina Elisabetta) a cui i bimbi hanno aperto il loro cuore sollecitandolo a impegnarsi per togliere le regole che impedivano di muoversi e vivere in libertà.

«Un'esplosione di gioia ha accolto l'arrivo della risposta del presidente», dice ora soddisfatta la maestra. «Il gesto di attenzione di Draghi ha inorgoglito l'intera scuola - sottolinea la direttrice Maura Fava – grata per l'augurio di buona fine d'anno rivolto dal premier anche all'intero corpo docente e ai genitori».

Dalla lettera di Draghi affiora la tenerezza del nonno che comprende e incoraggia questi «nipotini» fiduciosi di essere ascoltati: «Cari bambini, vi capisco – confessa Draghi nella risposta – anch'io sono stufo di non poter stringere la mano dei miei amici e non ce la faccio più con questa mascherina. E non posso vedere i miei nipotini». E dopo averli rassicurati che grazie al buon andamento delle vaccinazioni presto torneranno a giocare e ad abbracciare senza preoccupazione genitori e nonni, li esorta ad avere ancora un po' di pazienza, concludendo la sua lettera con un «vi abbraccio forte forte!» aggiunto a penna quasi a rafforzare la sua affettuosa vicinanza.