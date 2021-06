Open day? Non è la scelta di Parma

Giuseppe Milano

«Si chiama “open day” ma è solo una giornata dove si svuota il magazzino dalle giacenze». La frase è un po' forte visto che si parla di vaccini, bene preziosissimo, ma si esprime così, al telefono, un dirigente dell'Azienda Usl di Parma alla domanda sul perché, nella nostra provincia, non sia stato programmato alcun evento di questo tipo. E sembra di proprio di capire che non se ne prevedono nemmeno nelle prossime settimane.

8.000 in coda a Bologna

Prima di spiegare il perché di questa scelta, il resoconto del primo “open Day” emiliano-romagnolo andato in scena alla Fiera di Bologna. Ottomila persone in coda, spintoni e urla all'apertura dei cancelli con l'intervento dei carabinieri. Per evitare guai peggiori l'Ausl bolognese ha messo a disposizione 3.000 dosi di Johnson & Johnson rispetto alle 1.200 preventivate. «Una situazione sottovalutata, Ausl e Regione hanno sempre lavorato bene e un errore ci sta» ha detto scusandosi il sindaco di Bologna Virginio Merola. Più pesante il commento di Enrico Aimi, coordinatore di Forza Italia in Emilia-Romagna, che ha parlato di «episodio sconcertante», chiedendo «meno clamore, più organizzazione e efficienza. Un esempio talmente negativo che dobbiamo evitare di veder replicato in altre province». Ci si augura non succeda nella vicina provincia reggiana, più precisamente a Scandiano, dove un nuovo hub vaccinale sarà inaugurato domani con una tre giorni di “open day” a base di 3.000 dosi, sempre di Johnson & Johnson.

La Regione non si ferma

Ma al di là delle prime disfunzioni organizzative la regione si dice ottimista e prepara eventi analoghi anche in provincia di Ferrara e in Romagna con altre 3.000 dosi a disposizione fra Astrazeneca e Johnson & Johnson.

«A Parma? Non servono»

E allora, domanda più che lecita, se i disguidi, come promettono tutti, non si ripeteranno perché non organizzare un “open day” anche in città? Perché «nei magazzini dell'azienda Usl di Parma non abbiamo giacenze», sbotta il dirigente, «il Johnson & Johnson è stato ad esempio esaurito con la fascia 50-60 anni. Lo abbiamo offerto e tanti uomini lo hanno scelto». Stessa cosa per Astrazeneca che, al momento, sarebbe addirittura in quantitativo minore rispetto alle esigenze dei richiami già programmati nelle prossime settimane «Le sembra corretto», si sfoga il dirigente interpellato, «togliere dosi a chi è già prenotato per fare questi eventi spot? Sarebbe corretto? Noi abbiamo già usato tutto».

40enni, le prenotazioni

La polemica degli open day, se tale si può definire, è arrivata nelle stesse ore in cui in provincia partono sms ed email di autorizzazione alle prenotazioni per i quarantenni (circa 23.000 persone). I messaggi sono arrivati a singhiozzo e c'è chi ha temuto di essere stato dimenticato dal sistema informatico. Oggi, incassato l'ok, ci si potrà prenotare con i consueti sistemi, in particolare attraverso il fascicolo elettronico, l’App ER Salute, il CupWeb. chiamando il numero verde 800.60.80.62 o rivolgendosi agli sportelli Cup dell’Ausl o alle farmacie. Ma c'è chi protesta perché in altre provincie, Reggio Emilia e Modena in primis, nell'sms o nella email giunta ieri ai quarantenni residenti in quei territori c'era, non tanto l'autorizzazione, ma già la prenotazione vera e propria con tanto di data, ora e luogo della vaccinazione.

Evitare assenteismi

L'Ausl di Parma ha scelto invece di lasciare maggiore libertà agli utenti per evitare disdette o, peggio, assenteismi. Permettendo la prenotazione libera, spiegano all'Ausl, «ognuno sceglie la data più adatta alle proprie esigenze limitando così sprechi di dosi». Su questo punto i dati in provincia sono incoraggianti, cioè, «molto contenuti». E sull'argomento chiosa finale del dirigente. «Vedrete con gli appuntamenti fissati dalle altre Usl che cosa succederà. Dopo è logico che si organizzino degli open day».