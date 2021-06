Quelli che si reinventano

Benedetta Frassoni e le sorelle Simonetti

«Noi Millennials che abbiamo imparato l'arte del ricamo»

Erano abituate a vivere insieme, a Busseto, i loro vent'anni, Benedetta Frassoni e le sorelle Giulia e Camilla Simonetti. Poi la pandemia ha interrotto le lezioni all'Università, le ore d'ufficio, gli aperitivi, le partite di pallavolo e anche le serate in discoteca. Nello spaesamento del nuovo confine domestico è nato il loro brand «3spaghi.da.noi», veicolato da Instagram. Capi di maglieria ricamati a mano che hanno preso la sapienza delle mani di nonna Angela. Sulle loro magliette bianche le tre Millennials incidono ad ago e filo pensieri che diventano tatuaggi. Modi di dire, tormentoni del momento, dichiarazioni di amore, acronimi che si aprono con tanti piccoli punti neri. Magliette bianche riempite con il bisogno di dire, di condividere, di ridere. «Fa impressione vederci con il telaio tondo in mano. Ce lo dicono spesso i nostri ragazzi. Eppure è diventato un modo per trovarci, per esprimere il nostro lato creativo, sentirci vive, non bloccate dalle regole sanitarie, da un cambiamento che ha travolto soprattutto la nostra età».

Nel loro giardino, con musica rap in sottofondo (il nome del loro brand cita una strofa di Carl Brave) nei fine settimana vanno in onda pomeriggi da Mansfield Park della Bassa. «Un salto nel tempo, ma soprattutto un'attività che mai avremmo pensato di scoprire: eppure ci dà una soddisfazione incredibile finire una maglietta o vederla indossata. Per noi, esserne uscite migliori è stato un po' questo: aver accolto quello che le nonne da tempo avrebbero voluto insegnarci, ma avevamo sempre fretta, sempre ben altro da fare. Aver capito che il divertimento non va a senso unico. Una cosa elementare, semplice, banale? Se è stato necessario che si fermasse il mondo per farcela vivere, forse no». Dicono le tre ricamatrici di storie.

Silvia Risito

«Sul letto con una webcam ho insegnato a suonare il piano»

Silvia Risito è un architetto e una musicista poliedrica. Ama i bambini, tanto da averne messi al mondo tre ma ha anche creato l'«Orchestra Insieme», dove dirige piccole mani, su strumenti ad arco, dai 3 ai 18 anni. Silvia è stata colpita dal Covid, durante la prima pandemia. Quella più tragica, quella che ha lasciato più soli i malati. La sua camera è stata il suo mondo solitario per diversi mesi. «La mia famiglia dietro la porta, mia figlia che suonava il suo violino oltre la mia finestra, un mondo contratto in una stanza per tanto tempo e tanta paura».

Con il passare delle settimane, anche se la febbre non la lascia, le forze cominciano a tornare e anche la notizia della sua malattia ha fatto un giro largo. Telefono, chat, videocamera diventano compagne assidue tra le ore di dormiveglia. Ancora di più nella lunga convalescenza, dove anche tutti gli altri sono, ormai, costretti per molte ore a casa. «Ma anche un periodo straordinario, un tempo che per gli adulti non ci sarebbe più stato. Così ho voluto insegnare musica a loro, a due amiche che si sono appassionate. Con la tastiera portatile sul letto mostravo dalla webcam le posizioni delle mani, il solfeggio, le note. Due mamme ora suonano il piano a due mani». Lo dice sorridendo e socchiudendo gli occhi azzurri chiarissimi. «I miei piccoli musicisti sono entrati in camera sempre, con un video appuntamento settimanale. Abbiamo fatto teoria, accordato il violino e abbiamo imparato la pazienza. Perché, rispetto a prove in presenza, ognuno doveva aspettare il proprio turno per suonare. E' stata un'epidemia spietata, ma la tecnologia ha aiutato. Ora siamo pronti di nuovo a suonare sotto il cielo, insieme. Ammalarsi ha voluto dire imparare ancora per insegnare e sentire quanto la musica possa curare. Sia quando si deve guarire che quando si torna a vivere».

Manuela Rossi e Alessandro Pavanti

«Videomaker per matrimoni: così scommettiamo sul futuro»

Quasi sette anni da marito e moglie per i videomaker Alessandro Pavanti e Manuela Rossi. Un giro di boa che smentirà lo spauracchio della crisi, perché la crisi l'hanno già superata e, anzi, in vista, c'è il progetto della loro vita. Nel marzo del 2020, nel momento più nero, il coronavirus si è portato via, a 72 anni, Gabriella, la mamma di Manuela. I ragazzi che abitano nello stesso stabile, del quartiere Mordacci, sono rimasti vicino a Luigi, il papà. Da qualche mese ancora di più. «La primavera è passata tra pennelli, parquet e nuove pareti per creare uno studio nel suo appartamento. Fondali per shooting, salottino per parlare con i fidanzati, parte dell'attrezzatura che è divisa nell'altra casa perché i montaggi ti prendono la mano e vanno avanti anche di notte. Presto ci sarà anche una targa ad accogliere gli sposi della Wedding Film Studio e da metà giugno, finalmente, la ripresa delle cerimonie».

Un appartamento diventato troppo grande. Una scusa per vedersi spesso. La vita che scorre accanto, nelle felicità innamorate di nuove famiglie, il non essere né estranei né invadenti nelle giornate della famiglia superstite. «C'era bisogno di trovare una dimensione per stare insieme, ma ognuno con i propri tempi e i propri spazi. C'era bisogno di ricominciare insieme unendo le esigenze di età diverse. Abbiamo scommesso sulla nostra professione, una telecamera a testa, e su una dimensione di famiglia allargata post Covid. Siamo ripartiti da quello che sentiamo più forte, che vediamo nel nostro matrimonio, ricordiamo quello dei miei genitori, respiriamo nelle coppie che ci concedono il privilegio di essere una parte del loro giorno. L'amore non ti lascia rassegnare, ti trascina avanti, verso tutto quello che la vita può immaginare, e noi lo fermeremo nei nostri fotogrammi».

Alessandra Guazzo e Carlo Maria

«Il nostro negozio con i dolci che fanno bene anche all'anima»

Lei, il locale. Lui, l'idea. Non hanno aperto un pub di tendenza, hanno messo passione e mestiere per andare al di là della bufera. Alessandra Guazzo è cameriera e sommelier; il compagno, Carlo Maria, è consulente in food e beverage. Entrambi nel settore più colpito dalle chiusure. Arriva anche la disdetta dell'affitto di un immobile di famiglia in via Repubblica, dove l'onda lunga della seconda ondata non facilita un subentro: «All'avvicinarsi del Natale era una sfilata di vetrine spente. Non avevamo neanche idea delle pratiche per aprire un'attività, ma nella tempesta o nuoti o affoghi». Un grande tavolo antico di mamma. Tanti led (perché per riallacciare le utenze si arriva minimo a Carnevale). All'albero di Natale ci pensa Anita, sorella di Alessandra, che lo presta spiegando ai suoi bambini il Natale nuovo che sta per arrivare. In un temporary store ci saranno i panettoni più buoni del mondo. Quelli di Giamberlano, che non lasciano Frignano nel Pavullo per la grande distribuzione. Bisogna salire tornanti di colline modenesi per raggiungere l'antico biscottificio dove li impasta Valter Tagliazucchi, amico di lungo corso di Carlo e vincitore della tenzone del panettone di Parma del 2018.

Accanto ai balocchi dorati dell'abete i neo commercianti incrociano le dita. Il 23 dicembre si chiude. I panettoni sono volati via: tutti. Bis a Pasqua, con le colombe Pulonia ripiene di ciliegie di Vignola. I ristoranti ora promettono di non chiudere più e neanche il negozio. «Accendere una luce, anche se per poco, vuol dire non arrendersi. Nel negozio glamour del nuovo affittuario sentiamo ancora profumo di canditi», dicono Alessandra e Carlo, che da quell'aroma avevano sentito che la tempesta sarebbe passata «Non si può andare a fondo se si resta insieme e si punta su cose di valore», dicono.