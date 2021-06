Schianto contro un palo, resta sempre grave la 19enne

Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni della 19enne che nella notte tra domenica e lunedì ha subìto i danni maggiori nell'incidente in via della Mina a Sorbolo.

Verso mezzanotte e un quarto, infatti, l'auto su cui viaggiava a lato della conducente in direzione Frassinara, insieme alla coetanea e altri due 23enni, è andata fuori strada all'altezza dell'ultima curva prima del viadotto sul canale Fumolenta, schiantandosi contro il palo della luce.

Mentre uno dei 23enni è stato dimesso in breve tempo e la conducente è rimasta per qualche ora in osservazione in massima emergenza al Pronto soccorso, più gravi sono apparse da subito le condizioni dell'altro 23enne, che ha riportato politraumi, e, in special modo, quelle dell'altra ragazza, trasportata d'urgenza nella notte in Rianimazione al Maggiore, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Tuttavia è stazionaria e sta combattendo, come da sempre è insito della sua indole.

c.marc.