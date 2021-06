Viaggio nell'hotel abbandonato. Che fa paura

Luca Pelagatti

L'ultima valutazione su Tripadvisor è datata ottobre 2019: «L'hotel è carino e le camere sono accoglienti. La colazione è buona». Poche settimane dopo, il 30 dicembre, il giudizio ha tutto un altro suono: «Si dichiara chiuso il fallimento».

La prima è di un cliente soddisfatto, il secondo del curatore ormai rassegnato. L'uno allude ad un albergo ben avviato, l'altro ad una struttura sull'orlo del baratro. Perché, come si dice, è così che si va in rovina: gradatamente prima, e poi di colpo.

Tanto che adesso davanti al Leonardo hotel di via Katharine Mansfield ci sono ancora le bandiere. Ma mancano i clienti. A meno di non considerare tali le ombre randagie che arrivano di notte e si arrampicano sulle scale antincendio. Dentro ci sono sporcizia e letti senza materasso. Se il sonno tarda ad arrivare basta raddoppiare la dose di birre e vinaccio nel cartone.

Dell'hotel Leonardo si è incominciato a parlare in città nei giorni scorsi, dopo la denuncia di due minorenni attirate lì dentro da un paio di stranieri senza un tetto e senza un nome. Ma nella zona di via San Leonardo di quello che fu albergo «a tre stelle, ricca colazione a buffet e wifi gratuito, minibar e asciugacapelli» si mormora da parecchio tempo. E, se si può, lo si evita.

«Io ho fatto diverse segnalazioni alle forze dell'ordine da quando è diventato un dormitorio per disperati», racconta un residente di piazza Deledda. Che aggiunge: «Perché, e siamo in tanti, non ci sentiamo tranquilli». Già, anche se è vero che il viavai più intenso si registra dopo il tramonto, con il buio. Ma adesso, dopo quello che è accaduto, c'è chi allunga il giro anche di giorno.

D'altra parte basta avvicinarsi alle vetrate per capire: il tanfo di urina prende alla gola e gli interni che furono moderni sono il ritratto del declino. In quella che era la hall saltano all'occhio i cartelli con la scritta «si prega di riassettare le stanze». Peccato che intorno ci siano solo stracci, fili che penzolano e scatole di cibo rovesciate. Il peggio poi lo si coglie salendo sulle scale antincendio esterne: ad ogni piano, in quel che resta delle stanze, sono evidenti i segni del bivacco e non solo. Che quella siringa a terra non è certo rimasta dopo un picnic.

«La polizia e i carabinieri conoscono la situazione - spiega il titolare di un negozio a poche decine di metri. - Di recente sono arrivate cinque pattuglie delle volanti e hanno fatto una irruzione». Non è bastato: il numero di bottiglie vuote accatastate rivela che le ombre sono ancora tante. E c'è chi, intimorito, le sbircia nel loro moto instancabile e silenzioso.

«Dalla mia finestra li vedo passare», borbotta una donna affacciata proprio di fronte. Una porta antipanico con la tenda incastrata all'esterno chiarisce che non è solo un'impressione, che quel passaggio viene usato spesso. Se ce ne fosse bisogno lo conferma anche la bici parcheggiata appena fuori e quello che filtra oltre i vetri ormai opachi: cibo sparso, bottiglie di wodka, un paio di jeans appoggiati su un davanzale.

«A pochi passi da qui c'è un parco frequentato da tante famiglie, dai nostri figli», lamenta una mamma per mano con un bimbo già ben istruito. «Dobbiamo stare lontani. Lì dentro ci sono persone cattive», scandisce il piccolo con la sua vocina sottile. Se cattivi lo siamo poi per davvero non è dato sapere: di certo, nel quartiere, la palazzina di mattoni rossi al civico 3 la si guarda con sospetto. E più di una donna si stringe nelle spalle: «Per carità, non ci sarà nessun pericolo. Ma io mi tengo distante».

Un sistema per non vedere quello che ora sembra un palazzo fantasma con la sua parvenza di normalità, con i resti di quello che fu un albergo accogliente. In fondo a un corridoio, anche se l'acqua non c'è più, le ceramiche di un bagno Più in là un fornello e un frigo: senza gas e corrente sono inutili. Ma sembrano invocare una nuova vita. Il dettaglio più struggente lo si nota, però, sbirciando in quello che era l'ufficio. Ci sono ancora le chiavi delle camere, la centralina del wifi ma, soprattutto, un faldone: «Prenotazioni mesi futuri», spiega l'etichetta. Peccato che nell'albergo abbandonato, ormai, ci sia solo il passato.