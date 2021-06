«I test per gli anticorpi? Ancora poco affidabili»

Si parla molto dell'utilizzo dei test per la ricerca di anticorpi, sia per chi si è vaccinato che per chi ha contratto il virus, per capire se gli anticorpi dopo un'infezione siano sufficienti per proteggere dal virus o se la vaccinazione abbia avuto successo. Come funzionano? Sono affidabili? È opportuno farli? Ne parliamo con Carlo Ferrari, direttore del reparto di Malattie infettive ed epatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Parma.

Quali sono i presupposti sui quali si basa un eventuale utilizzo di tali test?

Una necessaria premessa è che gli anticorpi, prodotti dai linfociti B a seguito di stimolo indotto dall'infezione virale, svolgono un ruolo sicuramente fondamentale nel controllo dei virus, in quanto possono neutralizzare le particelle di virus circolanti, impedendo in tal modo l'infezione delle cellule dell'organismo. Nella protezione antivirale svolgono, tuttavia, una funzione altrettanto essenziale altre popolazioni cellulari del sistema immunitario, soprattutto i linfociti T. In particolare i linfociti T CD8, cosiddetti citotossici, sono in grado di eliminare il virus una volta che abbia infettato le cellule dell'organismo umano, evitando in tal modo, il passaggio del virus da una cellula all'altra e quindi la diffusione dell'infezione all'interno dell'organismo. Da questi concetti deriva quindi che lo studio degli anticorpi, e quindi dei linfociti B che li producono, è solo una parte limitata nella valutazione delle risposte immunitarie proteggenti.

Un secondo concetto fondamentale da considerare quando si valuta il significato della determinazione degli anticorpi, è che la produzione anticorpale può anche diminuire, più o meno rapidamente e più o meno marcatamente nei singoli soggetti, per poi negativizzarsi totalmente, senza che questo necessariamente significhi perdita del controllo dell'infezione. Questo è dovuto al fatto che l'attivazione del sistema immunitario a seguito del contatto col virus implica la generazione non solo di linfociti detti effettori, che combattono il virus nell'immediato, cioè nella fase acuta precoce dell'infezione, ma anche di linfociti memoria che hanno la caratteristica di riattivarsi molto rapidamente dopo un ulteriore contatto con il virus, nel caso di soggetti che siano riusciti a guarire da un'infezione precedente, o dopo un primo contatto con il virus, nel caso di soggetti vaccinati. Questo quindi significa che anche se non fossero più riscontrabili anticorpi (prodotti dai linfociti B) dopo una precedente infezione guarita o dopo vaccinazione, i linfociti B memoria potranno comunque riattivarsi in maniera talmente rapida, producendo anticorpi, da bloccare completamente il virus prima che questo infetti l'organismo e causi malattia.

Quindi, i test per la ricerca di anticorpi sono affidabili e se sì quando farli e perché farli?

Il primo punto è che per avere una chiara indicazione del livello di protezione, sia dopo precedente infezione guarita, sia dopo vaccinazione, bisognerebbe avere la possibilità di studiare con test affidabili e riproducibili sia le risposte dei linfociti B, che le risposte dei linfociti T, questi ultimi per ora valutabili in modo sicuro solo con analisi complesse utilizzabili, proprio per la loro complessità, solo a scopo di ricerca.

Il secondo punto è che per una valutazione affidabile delle risposte anticorpali bisognerebbe studiare non solo il livello di anticorpi neutralizzanti presenti nel sangue del soggetto guarito o vaccinato, ma bisognerebbe studiare anche i linfociti B memoria, la cui valutazione è troppo complessa per essere eseguita a livello di routine diagnostica quotidiana.

Inoltre esiste anche un'altra serie di problemi pratici derivati dal fatto che i test attualmente disponibili per la valutazione degli anticorpi, che sono tantissimi, addirittura centinaia, non sono standardizzati. Questo significa che i risultati ottenuti in soggetti diversi sono generalmente difficili da confrontare e che i risultati ottenuti con test diversi possono talvolta dare addirittura indicazioni completamente differenti, perché gli anticorpi misurati possono essere di tipo diverso, riconoscendo porzioni distinte del virus. Per esempio, alcuni test riconoscono strutture di superficie del virus ed altri invece strutture interne della particella virale; questi ultimi non potranno per definizione dare informazioni sulla capacità neutralizzante degli anticorpi che misurano.

Infine, anche qualora venisse utilizzato un unico test per tutti, non avremmo comunque informazioni sufficienti per stabilire la quantità di anticorpi necessari per garantire protezione anti-SARS-Cov-2. Questo comporta quindi che la quantificazione degli anticorpi in questo momento non abbia alcun significato clinico definito, ma anzi possa creare allarmismi o determinare errori di valutazione. Per esempio, un soggetto con livelli bassi di anticorpi potrebbe venire erroneamente considerato non protetto, ma in realtà esserlo perché protetto dalla presenza di forti risposte dei linfociti T, che non possiamo testare nella diagnostica quotidiana. D'altronde potremmo considerare protetto un soggetto che avesse alti livelli di anticorpi, che potrebbero però essere di tipo non proteggente, inducendo un'errata valutazione di quanto quel determinato soggetto sia realmente protetto dall'infezione.

Quindi, mi sembra di capire che ulteriori studi siano necessari prima di potere usare i test anticorpali nella clinica e soprattutto per capire per quanto tempo duri la protezione anti-virale indotta da un'infezione precedente o dalla vaccinazione.

Esatto. Il problema della durata della protezione dopo una precedente infezione guarita e dopo vaccinazione rimane un tema molto aperto. Per rispondere a questo quesito si è valutata fino ad oggi la durata delle risposte anticorpali neutralizzanti e si è potuta vedere nei diversi studi una grande variabilità di risultati, certamente dovuta in parte alla diversità di casistiche studiate, ma soprattutto ai tipi di test utilizzati in laboratorio per quantificare gli anticorpi neutralizzanti. Per di più, quando si valuta la durata della protezione antivirale, si considera solo un versante dell'immunità specifica proteggente, cioè il versante anticorpale, ma non si considera mai il versante dei linfociti T. Se ci si basa sui dati immunologici di durata della memoria linfocitaria studiata in altri modelli di infezione, quello che possiamo dire è che le singole cellule memoria non hanno una durata di vita lunghissima, dell'ordine di alcuni mesi (generalmente da 1 a 4-6 mesi o poco più, a seconda dei modelli di studio), ma che al contrario la durata della memoria immunologica nel suo complesso è generalmente di molti anni e si pensa sia garantita dal lento rinnovo delle singole cellule memoria, che riescono a sopravvivere nell'organismo anche in assenza di virus e quindi senza ulteriori stimoli alla loro replicazione, stimoli che sono normalmente forniti da nuovi incontri con il virus stesso.

Recentemente è stata per esempio dimostrata la persistenza di risposte memoria contro il virus SARS-Cov-1 ben 17 anni dopo l'infezione originale. Questi dati inducono quindi a pensare che anche per SARS-Cov-2, il virus responsabile dell'attuale pandemia, la durata della memoria e quindi della protezione possa essere di molti anni, indipendentemente dalla presenza o assenza di anticorpi nel sangue.

Che ruolo potrebbero avere le varianti nella «copertura» vaccinale o post infezione?

Il problema maggiore per quel che riguarda la durata della protezione è sicuramente la variabilità del virus che potrebbe col tempo modificarsi e diventare resistente all'azione dei linfociti T e degli anticorpi, rendendo il tempo di protezione molto più breve. Questo è il motivo per cui si sta andando verso nuove generazioni di vaccini strutturati in modo da stimolare la produzione di anticorpi che continuino ad essere efficaci anche contro eventuali nuove varianti virali che dovessero emergere in futuro e da stimolare anche le risposte dei linfociti T CD8 in maniera più potente rispetto a quanto facciano gli attuali vaccini.

Per ottenere una protezione duratura sarà necessario fare un richiamo? Per tutti i vaccini o solo per alcuni?

È possibile che in futuro si debbano fare dei richiami e che alcuni vaccini possano avere una durata di risposta maggiore rispetto ad altri, richiedendo quindi richiami meno frequenti. Ma si capirà attraverso gli studi che sono in corso.

Monica Tiezzi