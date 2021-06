Addio a Dante Catelli, un borghigiano doc dal cuore grande

Un altro fidentino dal cuore grande e generoso se n'è andato: a 86 anni, è deceduto Dante Catelli, personaggio molto conosciuto in tutta la città, soprattutto per la sua opera di volontariato prestata in diverse associazioni.

Aveva iniziato a lavorare alla ditta Massenza, per poi passare alla Carbochimica, alla Copas e infine alla Torrefazione Ramenzoni.

Ovunque si era fatto stimare e benvolere per la sue doti umane e professionali.

Dante Catelli, grazie alla sua lunga esperienza, si era messo a disposizione nella Diocesi, all'asilo Battisti, dove era stato addetto alla segreteria, e nella parrocchia di San Francesco. E sempre come volontario.

Ma era stato anche responsabile della Casa delle ferie della Diocesi, in Val di Fassa. Catelli, sempre attento alle problematiche dei giovani e delle categorie più fragili, era stato anche fra i soci fondatori della Casa di Lodesana, la comunità terapeutica finalizzata all'emancipazione dalle dipendenze, al recupero della progettualità e del controllo della propria vita, in funzione di un reinserimento sociale.

E anche in quella comunità aveva messo a disposizione tanto del suo tempo.

Per tanti anni, Dante, con un nutrito gruppo di amici borghigiani della «Ghenga di San Michele», capitanata dall'indimenticato don Temistocle Corradi, si ritrovava ogni Primo maggio, per l'annuale goliardica rimpatriata dei ragazzi del quartiere.

E ogni edizione era una grande festa, un'occasione per gli ex ragazzi sanmichelini, di sfogliare insieme l'album dei ricordi, tornando indietro negli anni, al tempo felice e spensierato, dell'oratorio.

E con un gruppo che si era autodefinito «Gli amici del Mercoledì», Dante, andava ogni settimana alla casa protetta, a fare compagnia ai nonnini, intrattenendoli a giocare a carte, a dialogare con loro, insomma a farli sorridere per qualche ora.

Amava particolarmente la montagna, soprattutto Trentino e Dolomiti, dove si recava spesso a fare escursioni, fra quegli spazi immensi fra monti e cielo.

I suoi familiari vogliono salutarlo così: «Dopo tanti bei sentieri percorsi, hai intrapreso l'ultimo per tornare al Padre».

Era un uomo dalla fede salda e profonda, fede che ha caratterizzato tutta la sua esistenza. Dante Catelli ha lasciato le figlie Sabina e Cecilia, il fratello Marco e tanti amici. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco, dai frati cappuccini. Dopo la cerimonia funebre, le spoglie saranno tumulate nel locale camposanto.

