Estate sui banchi, finanziati progetti per 950mila euro

Laboratori di robotica, arte, teatro, musica, sport, ma anche attività di ripasso e ricreative per bambini. Le scuole del nostro territorio sono pronte ad offrire ai propri studenti una serie di progetti e attività legati al «piano estate» voluto da Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione.

I progetti -finanziati attraverso un apposito bando- riguardano una quindicina di scuole, per una cifra complessiva che ammonta a circa 950 mila euro. A questi però vanno aggiunti i finanziamenti stanziati attraverso un apposito decreto del ministero che prende in considerazione il numero di alunni e offre una media di diciottomila euro a scuola.

Nelle scorse settimane i singoli istituti (dalla primaria alle superiori) hanno effettuato dei sondaggi tra docenti, alunni e famiglie per valutare le disponibilità dei singoli e capire quali attività estive potessero essere gradite.

La «summer school» è infatti su base volontaria e non tutte le scuole del territorio offriranno questa opportunità.

Chi lo farà proporrà una serie di iniziative che si svolgeranno in momenti diversi, anche a settembre. «E' uscita nei giorni scorsi la graduatoria relativa ai progetti attivati- ha spiegato Maurizio Bocedi, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale- che riguarda una serie di scuole di diverso ordine e grado del territorio parmense. I finanziamenti previsti consentiranno ai singoli istituti di attivare i vari progetti presentati».

Tra le scuole che hanno ricevuto i finanziamenti più cospicui ci sono l'Itis Leonardo da Vinci (97mila euro), l'Ipsia Primo Levi (71mila euro), l'istituto Galilei-Bocchialini (98mila euro), l'istituto comprensivo di Collecchio (99mila euro), l'istituto comprensivo Micheli (98mila euro) e l'istituto comprensivo Val Ceno (45mila euro).

«Partiremo già questo mese con i primi corsi estivi -ha spiegato Elisabetta Botti, preside dell'Itis-. La progettazione è avvenuta in maniera condivisa con famiglie, docenti e studenti. Sono in programma svariati laboratori e attività in linea con quella che è la missione di un istituto tecnico, che proseguiranno anche dopo l'estate».

Aluisi Tosolini, preside del liceo Bertolucci e dell'istituto comprensivo Val Ceno, ha spiegato che saranno attivate svariate iniziative. Tra queste, a fine agosto, è prevista un'attività in piscina per gli studenti del liceo sportivo. «Recupereremo il corso per salvataggio dei bagnanti -ha precisato- che non abbiamo potuto svolgere nel corso dell'anno scolastico».

L'istituto Giordani ha scelto invece -in accordo con studenti e docenti- di non proporre attività estive, ma «a settembre rivolgeremo la nostra attenzione all'accoglienza dei ragazzi e alle attività di recupero, per ritornare a una socialità più piena e serena».

Luca Molinari