Litiga con la sorella, prende a bastonate un aiutante e dà fuoco ai balloni

Si sa che i proverbi possiedono un fondo di verità e quello «parenti serpenti» potrebbe calzare a pennello per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nella frazione collinare di San Vittore dove alcuni dissapori tra fratello e sorella sono sfociati in un episodio di violenza perpetrato dal primo a danno di una terza persona, ignara probabilmente di tali dissapori, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Vaio. Totale: una denuncia per lesioni e incendio doloso.

L'episodio, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore giunti sul posto con una pattuglia, sarebbe nato dalla richiesta, rimasta inascoltata, della donna fatta al fratello di effettuare la manutenzione di un fondo di proprietà: al diniego dell'uomo, la sorella ha contattato, per occuparsi della pulizia del campo e del taglio e della raccolta dell'erba, una terza persona probabilmente all'oscuro della situazione familiare evidentemente non proprio idilliaca. Accortosi dello svolgimento dei lavori, il proprietario del fondo si sarebbe avvicinato per chiedere conto dell'attività: quello che è successo dopo non è ben chiaro, e spetterà ai carabinieri, come detto, stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, fatto sta che il proprietario, dopo aver raccolto un bastone, ha cominciato a colpire l'uomo che ha riportato ferite, fortunatamente pare non gravi, agli arti superiori. Evidentemente non contento, il proprietario ha appiccato il fuoco a numerosi balloni di erba tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Fidenza i quali in poche decine di minuti hanno avuto la meglio sulle fiamme.

Il danno ammonterebbe, secondo una prima stima, a qualche migliaio di euro. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza dell'Assistenza pubblica di Salsomaggiore. Il proprietario del fondo è stato denunciato per lesioni personali e incendio.

r.c.