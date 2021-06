Maxi multa e 5 anni di reclusione al pusher recidivo

La prima volta i poliziotti della squadra mobile avevano scoperto otto ovuli di cocaina (13,5 grammi), nascosti nella sua camera da letto, mentre in quella di un coinquilino c'erano 17,7 grammi di marijuana infilati in un calzino. La seconda volta i carabinieri del nucleo operativo radiomobile lo avevano arrestato in via Savani: stava vendendo un grammo di coca, per 40 euro, ad una cliente di fiducia: la stessa ammetterà ai militari di aver comprato da lui la polvere bianca una cinquantina di volte in un anno e mezzo. In entrambi i casi condannato in via definitiva. Ieri il pusher recidivo, un nigeriano di 30 anni, è stato condannato a 5 anni di reclusione e a una multa di 22mila euro.