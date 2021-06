Prenotazioni: web e numero verde in tilt per i quarantenni

«Un servizio inaccettabile, inesistente. Ho chiamato il numero verde una trentina di volte dalle 8,30 alle 16: sempre occupato. E al pomeriggio ho dovuto fare oltre mezz'ora di coda in farmacia per riuscire a prenotare il vaccino». È lo sfogo di un parmigiano alle prese con una giornata difficile per chi - nella fascia 40-49 anni - non vedeva l'ora di prenotarsi per l'immunizzazione al coronavirus.

«Bloccato il Fascicolo sanitario elettronico, valanghe di chiamate a vuoto al numero verde. A questo punto spero solo di riuscire a vaccinarmi in un hub aziendale...» aggiunge una signora. «Numero verde e Fascicolo sanitario inutilizzabili: perennemente occupato il primo, mentre il portale è bloccato e per l'Ausl di Parma non permette di procedere. Un disservizio notevole» le fa eco un'altra parmigiana. «Ho rinunciato. Non posso certo perdere una giornata di lavoro in telefonate a vuoto, ritenterò» dice stizzito un professionista. Mentre un altro parmigiano segnala una schermata della prenotazione via web: vi si spiega che l'Ausl non ha disponibilità e di «riprovare più tardi o cambiare azienda»: «L'ho fatto, ho tentato con Piacenza: stessa storia, impossibile prenotare».

L'Ausl di Parma in una nota ieri ha ammesso che «nel primo giorno di prenotazione per questa fascia d'età, c'è stato qualche rallentamento dei sistemi informatici dovuto alla grande adesione», aggiungendo però che questo «non ha impedito ai cittadini di Parma e provincia di mettere in agenda l'appuntamento per la somministrazione».

In effetti tutti i canali per la prenotazione sono stati presi d'assalto ieri, al debutto per questa fascia di età: alle 18 di ieri erano riusciti a «conquistare» un appuntamento 14.966 quarantenni parmigiani. La giornata di ieri era destinata a chi si era già registrato nel portale regionale, manifestando l'intenzione di vaccinarsi, e aveva ricevuto l'sms con le modalità per aderire alla campagna. Oggi si apre invece la prenotazione - sempre per i 40-49 anni - per chi ha «saltato» il passaggio sul portale regionale. E anche questi dovrebbero essere numeri importanti.

Parma ha scelto il passaggio preliminare sul portale regionale, e poi l'sms che indica i canali per prenotarsi, assieme alle Ausl di Piacenza e della Romagna. Hanno invece scelto, dopo il passaggio sul portale regionale, di comunicare direttamente via sms data e luogo della vaccinazione Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

«Le prime disponibilità significative offerte a questa fascia di popolazione sono entro il mese di giugno. Ma ovviamente, le prenotazioni restano aperte anche nei prossimi giorni», chiarisce l'Ausl.

I canali per la prenotazione restano quelli consueti: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell'Ausl o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l'App ER Salute, il CupWeb.

Sempre ieri, sono iniziate anche le prime chiamate dei medici specialisti delle due Aziende sanitarie di Parma ai genitori di ragazzini dai 12 ai 15 anni con patologie: oltre 200 giovanissimi, che per primi potranno sottoporsi alla vaccinazione già dai prossimi giorni, ora che le autorità competenti hanno dato il via libera alla somministrazione. Il 7 e l'8 giugno, sarà il turno dei 12-19enni senza patologia, che potranno prenotare con i canali elencati.

Queste le prossime tappe della campagna vaccinale: 9 e 10 giugno e prenotazione per i 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni.

m.t.