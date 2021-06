Sfascia tre vetrine in una notte, ma la telecamera incastra il ladro

Chissà quali tesori avrebbero dovuto custodire quelle vetrine spente. In realtà nessuno e lui, dietro ai vetri, avrebbe trovato solo guai, ma quel giovane brasiliano dalla vita randagia era convinto del contrario, tanto da mandarne in frantumi tre in una notte, incurante del fracasso provocato dai vetri rotti e dagli allarmi. Ma più del rumore, a tradire quel brasiliano di 23 anni è stata la telecamera di uno dei negozi presi di mira, un frutta e verdura di viale Mentana, che lo ha ripreso e ha permesso al proprietario pakistano di riconoscere quel giovanotto pieno di ricci mentre gli passava davanti al negozio la mattina dopo il furto. A rendere più facile il riconoscimento ci ha pensato un altro dettaglio: il ragazzo era vestito esattamente come la notte del colpo.

Inseguito e fermato in via Verdi da un gruppetto di amici del negoziante, il brasiliano ha dovuto spiegare anche ai carabinieri perché quelle persone lo avessero preso di mira. E così i militari hanno scoperto che nella notte fra il 13 e il 14 giugno 2017 il giovane aveva prima spaccato la vetrina di una pizzeria in viale Mentana, da cui aveva rubato un pc portatile che aveva ancora nello zaino e 200 euro, poi era passato al fruttivendolo di fianco. Qui aveva avuto solo il tempo di spaccare la vetrina, prima di venire disturbato e darsi alla fuga. Invece di lasciar perdere, si era accanito contro la vetrina di una tabaccheria in via Cavour, ma senza riuscire ad arraffare nulla.

Per quella raffica di furti e vetrine infrante ieri il 23enne è stato condannato dal giudice Cristina Pavarani a 7 mesi di reclusione e a una multa di 300 euro (il Pm Lino Vicini di mesi ne aveva chiesti 9). La pena è stata sospesa.

P.Dall.