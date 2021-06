Un percorso di 12 anni verso la D

Fidenza La favola del Borgo San Donnino tocca il suo apice con la prima storica promozione in serie D, un traguardo insperato se si pensa che la terza società di Fidenza, costretta nei primi anni a emigrare sui campi di Soragna, Salsomaggiore, Noceto e in grado di scalare rapidamente le gerarchie del calcio cittadino e provinciale, fu fondata nel 2009 e, tanto per fare un esempio, chiuse la stagione 2011-12 al dodicesimo posto in Seconda Categoria, evitando di un soffio i play-out.

L'inizio

Tra i fondatori c'era anche il primo presidente Paolo Ramenzoni che nel 2012 cedette il timone all'attuale numero uno del club, Luca Magni. «L'idea è nata da 3-4 persone, ovvero me, Corrado Porcari, Gianfranco Fornasari e Daniele Affaticati, per far giocare i ragazzi di Fidenza che erano in giro negli amatori. Ci allenavamo a Bastelli, il primo tecnico è stato William Zanardi e non avevamo nessuna velleità se non quella di divertirci. Ci siamo ritrovati il primo anno già in finale al Torneo Balisciano (la coppa provinciale di Terza), indimenticabile la rimonta in semifinale a Madregolo davanti ad una cinquantina di nostri sostenitori».

L'era Magni

Poi la svolta nel segno di Magni. «Nell'estate del 2012 mi hanno presentato Luca che ora è riuscito a coronare il suo sogno. Sono molto contento per lui e anche per noi: non avrei mai pensato che questo progetto, nato quasi per gioco, sarebbe arrivato così in alto».

Merito anche delle competenze del vice presidente e direttore amministrativo, Luciano Faroldi, uno dei tanti dirigenti e collaboratori assieme, tra gli altri, a Giancarlo Rangoni, Bruno Botti, Massimo Cugini, Renzo Bellini, Vincenzo Mesoraca e agli stessi Affaticati e Fornasari passati dal Fidenza al Borgo nel corso delle ultime stagioni.

«Ringrazio la famiglia Magni, passionale, disponibile e con un grande amore verso il calcio che ci ha messo tutta l'abnegazione possibile per assecondare Luca nella scalata dalla Seconda alla serie D. Io sono qui dal 2015 in Prima, da allora di strada ne abbiamo fatta parecchia assieme ma dopo Castenaso ho detto al presidente «hai voluto la bicicletta e ora bisogna pedalare». La serie D è un campionato difficile e importante, ci vogliono oculatezza ed esperienza ma i presupposti per consolidarsi anche in questa categoria ci sono tutti».

Marco Bernardini