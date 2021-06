Addio a Carla Dotti Adorni, per anni gestì la tabaccheria in via Gramsci

La città piange un'altra borghigiana doc: a 81 anni se n'è andata Carla Dotti Adorni. Aveva gestito per anni col marito Pietro Adorni, «Pirèn» per i borghigiani, una avviata tabaccheria-ricevitoria nella centrale via Gramsci. Carla proveniva dalla nota e numerosa famiglia fidentina dei Dotti. In gioventù aveva lavorato come parrucchiera, poi, dopo aver unita in matrimonio con Pietro Adorni, allora giocatore professionista, lo aveva seguito negli anni della sua carriera.

Adorni infatti aveva iniziato a giocare nel Fidenza e quindi esordì nel calcio professionistico, nel ruolo di difensore con la maglia del Monza, nel 1957, segnalandosi per continuità di rendimento. Dopo il Monza, aveva giocato nelle squadre del Palermo, del Napoli, nel Lazio e quindi nel Piacenza. Aveva totalizzato complessivamente 41 presenze in serie A e 178 presenze in serie B. E Carla, era sempre accanto stata a lui. Poi dopo la lunga e gloriosa carriera calcistica, Carla e Pietro avevano rilevato la tabaccheria di via Gramsci, all'incrocio con viale Primo maggio, quasi di fronte al bar Diana. La loro tabaccheria non era stata solo il luogo dove si comperavano le sigarette o dove si giocava al lotto o la schedina, ma era diventata anche una sorta di salotto borghigiano, dove tanti fidentini si ritrovavano,

Varcata la soglia della ricevitoria si respirava aria di borghigianità, con titolari e clienti che si scambiavano simpatiche battute in dialetto fidentino. C'erano le amiche clienti di Carla, la Bruna, la Wally, l'Annamaria, la Marisa e tante altre, che quotidianamente si fermavano a salutarla, anche solo affacciandosi sulla porta della tabaccheria.

Sempre impeccabile, Carla: impossibile non notare la sua eleganza e la sua raffinatezza, ma anche la sua simpatia e cordialità. Una donna solare e dal sorriso aperto, che ha lasciato un ricordo affettuoso in chi l'ha conosciuto e ha voluto bene. Viveva per l'unica adorata figlia Sabrina e per i suoi amati nipoti Caterina e Matteo. Tutti le sono stati vicini con affetto, sino a raccoglierne l'ultimo respiro.

Oltre alla figlia e ai nipoti, ha lasciato anche le sorelle, le cognate. Il funerale sarà stamattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Paolo.