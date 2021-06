Cristian Sani muore a 51 anni in un incidente in bicicletta a Rubiera

Collecchio L’improvvisa scomparsa di Cristian Sani, 51, anni a seguito di un incidente in bici a Rubiera ha fatto subito il giro del paese, destando commozione e incredulità.

Originario di Collecchio, Cristian era cresciuto all’ombra della gloriosa società ciclistica Virtus, dove il padre Carlo ha svolto per molti anni il ruolo di direttore sportivo.

Lo ricordano alcuni amici, sempre presente, ancora ragazzo, accanto al padre, desideroso di dare una mano di impegnarsi in uno sport a cui si è dedicato tanto.

E così ha fatto: nel corso degli anni, infatti, ha collaborato a stretto giro con la blasonata società ciclistica intervenendo anche all’allora Tv Parma, in alcuni servizi dedicati al ciclismo, e scrivendo le cronache ciclistiche per la Gazzetta di Parma.

Ed il ciclismo gli è rimasto nel sangue: è deceduto, a seguito di un fatale incidente, mentre era in sella alla sua bici nel tardo pomeriggio di giovedì scorso.

Nulla hanno potuto i soccorritori del 118, quando sono arrivati sul posto, l’uomo, infatti, è stato sbalzato dalla sella finendo contro il parabrezza di una Bmw bianca mentre percorreva la pista ciclabile che da Rubiera porta verso Case Manzotti Scolari. Un urto tremendo che lo ha lasciato esanime sul selciato, le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine.

«Se ne va un bravo ragazzo – ricordano alcuni membri della Virtus – brillante, intraprendente, laborioso».

Da Collecchio mancava da circa dieci anni. A Rubiera viveva con la moglie Marina ed i figli Luca e Giovanni.

«Un ragazzo d’oro – così lo descrivono alcuni amici, in lacrime, al bar della stazione che era stato dei suoi nonni».

Cristian aveva alle spalle un brillante curriculum di studi: si era laureato in chimica industriale e poi aveva intrapreso le prime esperienze lavorative. Nel 97 fu assunto alla Levati Food Tech dove è rimasto per circa nove anni. Dal 2005 ha ricoperto il ruolo di sales manager alla Raytec Vision di Parma.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato nello sconforto i genitori, Carlo Sani e la madre Grazia Gatti. Un dramma, il suo, che ha lascito impietriti i tanti che lo hanno conosciuto e ne avevano apprezzato le qualità umane, professionali.

«Era un ragazzo positivo – conclude un caro amico del paese – una persona solare, capace di coinvolgerti. Ci mancheranno il suo ottimismo, la sua intraprendenza, la sua fine intelligenza». G.C.Z.

Lo strazio dei colleghi di Raytec Vision: «Se ne va un amico, una persona speciale»

I colleghi di Raytec Vision vogliono ricordare Cristian Sani così: «Da giovedì il mondo si è fermato. Ci ha lasciato una persona, un amico e un collega meraviglioso. Cristian è uscito in bicicletta e ha trovato la morte, da quel momento le nostre vite sono cambiate. Sì perché senza falsa retorica Cristian era una persona speciale: l’ottimismo fatto persona. Sempre una battuta ironica per sdrammatizzare, sempre un motivetto da canticchiare e una frase di incoraggiamento anche nei momenti difficili. Questo era Cristian Sani, direttore commerciale di Raytec Vision. Una persona semplice, senza fronzoli, arguta, capace di relazionarsi e di mettere a proprio agio tutti.

Il CEO di Raytec non smette di pensare come un attimo può cambiare tutto. «Noi abituati a fare programmi e previsioni, per poi cambiarli in una notte, questa volta proprio non lo potevamo immaginare! Siamo tristi e addolorati e così ripercorriamo un po’ le tante cose fatte insieme, dove certo i viaggi erano lo “strumento di lavoro necessario”. E di viaggi ne abbiamo fatti tanti, sempre con la valigia pronta, usando l’aereo come ufficio e appena smontati via diretti dal cliente. Instancabile e professionale collaboratore che ormai vedevo come collega, ma sempre un passo a fianco. Molti pensano che fosse la mia spalla, ma io so che era anche la mia “scarpa destra”, pronto a fare il primo passo se non lo facevo io. Da oltre 10 anni sceglievamo insieme i collaboratori perché insieme si lavorava proprio bene; uno l’opposto dell’altro e proprio per questo ci eravamo scelti. Si perché Cristian ponderava le scelte attentamente, era così, analizzatore, concreto, focalizzato a portare a casa il risultato facendo il successo, un successo di squadra. Si vince e si perde insieme, ci diceva sempre. Un manager vero, non di quelli che fanno strategia a brevissimo periodo ma, che come nel suo amato ciclismo, da vero gregario che osserva la situazione, cerca i punti di attacco, e prepara la volata partendo da lontano. Migliaia saranno le occasioni per ricordarlo, con il suo sorriso pacifico, anche se ora al nostro Team mancherà di un membro importante. Non aveva paura di dimostrare quotidianamente la stima e il rispetto per gli altri, caratteristica non facile da trovare soprattutto in chi ha una brillante carriera e ha raggiunto alti livelli professionali. Per lui l’amicizia e la famiglia erano tutto, parlava continuamente dei successi dei figli e dei suoi hobby. Dalla bici, che lo aveva anche portato a condurre un programma di ciclismo sulla TV locale. L’ultimo hobby in ordine di tempo è stato il barbecue, una passione che coltivava nel giardino di casa, dove aveva ospitato anche noi colleghi per la festa di primavera. Amava viaggiare Cristian e non solo per deformazione professionale, aveva aneddoti divertenti per ogni occasione da raccontare in ufficio e strapparci una risata. Come quando è stato negli Stati Uniti con la famiglia e ha visitato i parchi. Amava il suo lavoro ed aveva una dedizione particolare per le persone, sempre pronto a consigliare e a venire incontro agli altri. Grazie a tutte queste doti, Cristian è stata ed è una figura portante di Raytec. Grazie al suo contributo e alla sua visione l’azienda ha saputo lanciarsi coraggiosamente sui mercati e affrontare sfide che l’hanno portata al successo di oggi. Gli saremo sempre riconoscenti ed ognuno di noi lo porterà sempre nel cuore. In questo momento siamo vicini alla famiglia di Cristian che vorremmo poter abbracciare forte per far capire quanto lui è importante per noi».