Il Vaccine day dei 50enni

L'unione fa la forza, ancora di più in epoca di pandemia. Ne sanno qualcosa i medici di medicina generale di alcune case della salute di Parma che in queste ore stanno chiamando a raccolta centinaia e centinaia di propri pazienti nella fascia di età compresa fra i 50 ed i 54 anni. Merito della loro organizzazione interna, come successo al centro di via Carmignani o in quello di via Pintor, dove i medici di famiglia hanno deciso di vaccinare tutti assieme unendo personale e ricevendo in premio dall'azienda Usl più dosi di quante solitamente sono messe a disposizione settimanalmente per ogni medico di famiglia.

Record al Montanara

Nella casa salute del quartiere Montanara, ad esempio, fra ieri ed oggi si esaurirà la lista di tutti i pazienti dei quattro medici che operano nella struttura. 120 prime dosi ieri, altrettante oggi con l'ambulatorio aperto dalla mattina sino alla sera. Si replicherà per la seconda somministrazione i prossimi 9 e 10 luglio.

«Tutto sta andando bene e siamo molto soddisfatti», commenta la dottoressa Atefeh Moundi, responsabile del gruppo “Balint” che riunisce i medici del Montanara. «L'organizzazione ci ha permesso di completare le liste in due giorni - prosegue - Un bel risultato per i pazienti ma anche un modo per non fermare l'attività normale che eseguiamo negli ambulatori per troppi giorni». La macchina operativa è perfetta. L'infermiera Rosanna Bassi non si ferma un attimo nel preparare le siringhe, «tenendo conto dei turni della prenotazione - spiega - Perché è fondamentale non rischiare di sprecare nemmeno una dose e poi ogni medico vaccina i suoi assistiti». Ieri all'ultimo momento all'appello sono mancati tre vaccinandi, «ma con poche telefonate abbiamo trovato subito i sostituti e tutta la dotazione di Pfizer è stata esaurita», conclude la dottoressa Moundi.

«Non ci tiriamo indietro»

«Esperienza che siamo pronti a ripetere», aggiunge la dottoressa Annaida D'Amelio perché «essere al fianco dei nostri pazienti è una priorità», anche se, aggiunge un altro membro del gruppo Balint, la dottoressa Anita Sullam, «non nascondiamo lo sforzo organizzativo e l'impegno richiesto». Ma qui hanno vaccinato anche circa 200 pazienti inseriti nelle liste del personale scolastico, oltre alla decine di somministrazioni a domicilio. Disponibilità per altri turni? «Noi ci siamo» risponde la dottoressa Moundi anche se la richiesta è sempre quella, «avere chiarezza nelle procedure e dei tempi. Per organizzarci internamente poi ci pensiamo noi». La sensazione è che qui tutti sappiamo che a settembre, ottobre si ripartirà con le dosi di richiamo, «sperando ci siano flaconi monodose, come avviene per le normali vaccinazioni antinfluenzali».

«Ora le altre patologie»

Due giorni insomma senza alzare mai la testa dalle braccia dei pazienti, ma i dottori del gruppo “Balint”, Maurizio Vescovi compreso, chiedono che si possa dare ora uguale risposta anche alle altre patologie. «Il problema oggi non è tanto organizzarsi per la vaccinazione Covid, ma dare risposte ai pazienti cronici» spiega la dottoressa Moundi. «Alcuni miei assistiti - conclude - attendono un intervento alla cataratta oppure per un carcinoma alla prostata da un anno, un anno e mezzo, ed è tanta la loro rabbia. Adesso che l'emergenza si fa meno sentire utilizziamo subito questi mesi per recuperare il tempo perso. I pazienti sono disperati e impauriti e si rivolgono a noi nella speranza di trovare una soluzione. Noi ci proviamo in tutti i modi», ma se non si sbloccano le liste di attesa tutto è inutile.

Domani al PalaPonti

Intanto si continua a vaccinare. Come a Moletolo dove domani ci sarà una domenica molto lunga al PalaPonti che resterà aperto fino alle 21.30. Attese 2.000 persone, a 300 di loro l'Ausl sta inviando in queste ore un sms per posticipare l'orario della somministrazione nella fascia serale. L'appuntamento è comunque garantito per tutti.

Giuseppe Milano