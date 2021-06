Luca Salsi e la bacchetta magica: «Dono di Zubin Mehta»

Vittorio Testa

I due adesso hanno un'intesa perfetta, da padre e figlio. Il vecchio indiano Maestro del podio che stravede per il giovane arrembante parmigiano. I due si capiscono al volo, attraverso quel misterioso rapporto che si instaura tra cantante e direttore d'orchestra. Sguardi, espressioni del volto, batter d'occhi, e la bacchetta che ritma questa inintellegibile comunicazione su lunghezze d'onda melodiche. Zubin Mehta, ottantacinque anni, una vita ricca di soddisfazioni e successi in tutto il mondo, ha trovato il nuovo fuoriclasse, degno erede delle grandissime voci di baritono del passato: Luca Salsi. Al quale, nel segno di una stima profondamente autentica, il Maestro di Bombay ha regalato la bacchetta al termine della «Tosca» eseguita a Salisburgo in forma di concerto.

Mehta è un seguace di Zoroastro, religione che predica l'osservanza di una triade virtuosa: buone parole, buoni pensieri, buone azioni. Tre virtù realizzatesi tra Firenze e la città di Mozart, con esito lusinghiero per il cantante parmigiano quarantaseienne, fisico massiccio e potente, da resa scenica ottimale, voce stupenda in grado di comunicare tutta la gamma delle emozioni. Luca Salsi è a Vienna, sta provando il «Macbeth». Lo raggiungiamo con telechiamata whatsApp. Meraviglie della tecnica: è come se fossimo a Parma, e in un attimo ecco che sul nostro schermo arriva la foto della “bacchetta magica”.

La voce di Salsi risuona di felicità, scorre ruscellante di trillanti “èrreparrrmigiane”.

Dunque Maestro Salsi - diciamo - lei ha conquistato il più grande direttore verdiano, Riccardo Muti, che la mette al primo posto nella classifica mondiale dei baritoni. È diventato l'apristagioni fisso della Scala, trionfa in ogni dove. Diciamo che i risultati raggiunti superano di gran lunga le aspettative.

Lui è rimasto il simpatico ragazzo dai modi semplici, e protesta: «Non esageriamo». E poi, come sempre, i ringraziamenti: «Devo tutto al mio maestro Carlo Feliciani, un grandissimo baritono che mi ha passato la sua tecnica e la sua arte, dopo che ero uscito dal Conservatorio di Parma, allievo di Lucetta Bizzi»…

Tentiamo una domanda, ma ormai Luca Salsi ha preso il pallino e non c'è modo di fermarlo: è la sua tecnica per non dimenticare le cose più importanti che si è prefisso di dire. Ovviamente tra queste c'è l'omaggio a Riccardo Muti.

«Mi ha cambiato la vita, mi ha dato sicurezza e insegnato a cercare il vero Verdi. Ricordo come fosse ieri la prima audizione, nel 2012 all'Opera di Roma. Ero emozionato, teso, intimidito. Cantai l'aria di Macbeth, “Pietà, rispetto, onore”. Cercai di eseguirla come l'ha scritta da Verdi, fin dal recitativo, nel quale l'ultima parola “inaridita” va chiusa adagio e con la voce che abbia un tono di timore, di predestinazione, di paura. L'avevo studiata benissimo. E colsi come un breve cenno di assenso del Maestro. Alla fine mi fece ripetere due frasi. Sorrise e disse: “È così che si deve fare''».

Da lì la carriera di Salsi è stata un'ascesa continua. Rigoletto, Macbeth, Nabucco, Germont, il Conte di Luna, Renato, e recentemente il pucciniano Scarpia, interpretati da lui, lasciano il segno. Ha un sogno, il superbaritono Salsi, un sogno parmigian-mutiano. «Io sono stato fortunato a crescere in anni nei quali Parma era ancora una città che faceva musica dappertutto, corali, circoli, associazioni, teatri, loggione. Un fervore e una cura e un entusiasmo straordinari. Ecco, Parma deve ridiventare quella. Il Festival verdiano e un'Accademia di canto affidati a Muti, che attiri a Parma e Busseto interpreti e pubblico da tutto il mondo!».

Un'Accademia di canto verdiano? «Sì, proprio: di canto verdiano, non di “voci” verdiane. Qui dobbiamo chiarire un equivoco che dura da anni», spiega Salsi: «Si continua a parlare di “voce verdiana''… Ma che cos'è la voce verdiana? Per molti è una voce scura, potente che canta forte tutto e produce acuti da far tremare i lampadari dei teatri. Errore madornale che una prassi esecutiva, definita alla perfezione da Muti come “circense”, ha imposto uno stile grossolano e volgare nell'interpretare Verdi. No, non ci siamo. Voce verdiana è quella di Bergonzi, quella di Pertile, di Bastianini, Lauri- Volpi.

Artisti capaci di rispettare il Genio compositore. Genio tradito per comodità e faciloneria da troppi e da troppo tempo. Com'è possibile sentire un'opera di Verdi eseguita alla carlona, con urli e clangori orchestrali, quando le sue partiture sono perfette, raffinate, piene di indicazioni, di richieste, partiture colme di “p” che indicano piano, molto piano, pianissimo. Addirittura nel Macbeth c'è un attacco che Verdi vuole con tre “p”, cioè pianissimo e “morendo”': impossibile. Ma Verdi voleva far capire al direttore e al cantante qual era l'intenzione, il colore, il clima di quel brano. Certo, ignorarlo e attaccare a tutta voce è più comodo e fa scattare l'ovazione del pubblico, in tal modo diseducato dagli interpreti».

E' un verdiano vero, il Maetro Luca Salsi che non ama esser chiamato Maestro e incarica il cronista di salutargli molto amichevolmente i fans bussetani della prima ora, Ermes Cremonini e Eugenio Patroni. Sarà fatto, diciamo. E poi ci sarebbe da ritirare il premio Verdi d'Oro istituito dal Comune di Busseto e gli «Amici di Verdi». Finora il successo che ha ghermito questa splendida voce al servizio di qualità notevoli di attore ha impedito la cerimonia.

«Ma adesso», assicura lui, «mettiamo tutto a posto con la bacchetta magica che mi ha regalato Zubin, mettiamo tutto a posto». Sicuro? «Certo, con la bacchetta magica chi mi può fermare?».