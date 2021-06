Maturità Covid: quest'anno ancora più sicura e collaudata

Sarà una maturità più serena di quella dello scorso anno, ne sono convinti i presidi delle scuole superiori. Perché i protocolli di sicurezza sono già stati testati; perché la nuova formula dell'esame è collaudata; perché oggi la grande maggioranza degli insegnanti è vaccinata e immunizzata (e forse potrebbe esserlo anche qualche studente).

«Cinque commissioni, aule spaziose, due metri di distanza fra gli insegnanti e due fra il candidato e la commissione - elenca Giovanni Brunazzi, dirigente scolastico dell'Ulivi - Igienizzeremo banco e pc del candidato ad ogni passaggio e ci saranno ingressi ed uscite dedicate per ogni commissione. E tutti indosseranno le mascherine. Si, sono tranquillo».

Sette commissioni all'Itis, spiega la dirigente Elisabetta Botta: «Terremo alta la guardia, ma non ci sono grosse novità rispetto all'anno scorso, quando nessun contagio avvenne nei giorni dell'esame», fa notare.

È scettico Aluisi Tosolini, dirigente del liceo Bertolucci, sulla possibilità che qualche candidato riesca a immunizzarsi in tempo per l'esame, che prenderà il via il 14 giugno. «Ma questo non mi preoccupa. Il distanziamento di due metri, ad esempio, è il doppio di quello osservato nel corso di tutto l'anno scolastico, e i professori sono quasi tutti immunizzati». Tosolini si dice orgoglioso di aver ottenuto - in qualità di coordinatore nazionale dei licei musicali - la performance dello studente all'esame con il suo strumento musicale: «Una prova importante e gratificante per il candidato, eseguita in totale sicurezza», dice.

Oggi, ultimo giorno di scuola, i presidi non sono preoccupati per il rischio di assembramenti o «goliardate». «Le classi quinte sono tutte in dad da alcuni giorni, per evitare il rischio di quarantene che potrebbero far saltare l'esame», fa notare Brunazzi. E la frequenza in presenza nelle altre classi è limitata al 70%. «Le uscite sono scaglionate, non c'è rischio di ressa. I ragazzi sono stati corretti tutto l'anno, mi auguro che lo saranno anche nell'ultimo giorno» aggiunge Botti. Mentre Tosolini ricorda che da tempo le scuole si sono organizzate con feste e cerimonie di addio in classe, in modo da evitare le «guerre» di uova e farina in strada degli anni passati. «Negli ultimi anni, uova e farina li abbiamo donati al market solidale», dice.

Intanto sono 14 le scuole nelle quali è stata disposta la quarantena in classi e sezioni dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone, spiega una nota Ausl. Sono: l'asilo Mazzini di Langhirano; la materna La casa arancione di Salsomaggiore; le elementari Beatrix Potter di Montechiarugolo (2 classi), IC Fontanellato; le medie Belloni di Colorno, Carozza di Salsomaggiore (3 classi), Marconi di Montechiarugolo; le superiori Berenini di Fidenza, Bodoni, Giordani, Primo Levi, Romagnosi, Sanvitale, Zappa di Borgotaro.

m.t.