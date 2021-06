Città, (finalmente) un sabato di ordinaria normalità

Un sabato di ordinaria normalità, dove se non fosse stato per le mascherine indossate dalle persone che passeggiavano, il pensiero del Covid non avrebbe neppure sfiorato la mente dei tantissimi frequentatori di un centro tornato a rivivere anche con l'arrivo di turisti, in maggioranza italiani, ma con i primi arrivi dall'estero, soprattutto da Francia, Germania e Svizzera.

Acquazzone senza effetti

A provare a rovinare quella che finalmente, grazie anche alla presenza di numerosissimi studenti che festeggiavano la fine di un anno scolastico molto faticoso e tribolato, era un vero sabato di festa, c'è stato un breve ma violento acquazzone arrivato poco dopo le 18 sulla città. Poteva essere l'ennesima beffa per baristi ristoratori, ma in realtà non ha avuto nessun effetto. Finita la pioggia, infatti, le strade del centro si sono subito riempite di una folla rumorosa e allegra, senza eccessi di alcun tipo, ma con tanta voglia di normalità.

Hotel, ecco gli stranieri

L'impressione che, dopo mesi di un tunnel di cui non si vedeva la fine, le cose siano cambiate anche per il turismo era palpabile percorrendo le strade del centro. Davanti ai monumenti erano chiaramente individuabili gruppetti di turisti: non comitive numerose, ma comunque evidenti e con la presenza, finalmente, anche di stranieri. Un'impressione che viene confermata anche dai responsabili dell'hotel Torino, uno degli alberghi storici del centro rimasto chiuso per molti mesi durante i periodi in zona rossa e arancione: «Non abbiamo ancora il tutto esaurito, ma la ripresa è più rapida di quanto pensassimo. Da una decina di giorni sono in aumento i turisti che vengono non per affari o di passaggio ma per visitare città e provincia. E sono arrivate anche persone da Svizzera, Francia e Germania, uno addirittura in bicicletta. C'è un clima di ottimismo e di voglia di spensieratezza e davvero che si è diffuso in poco tempo e siamo fiduciosi anche per l'estate».

Tavolini, tutto esaurito

Sia a mezzogiorno che alla sera c'è stato praticamente il tutto esaurito nei tavolini dei bar e dei ristoranti sparsi per tutto il centro storico: nessun problema neppure per riempire quelli collocati su stretti marciapiedi. E anche in Piazza Garibaldi, complice l'apertura del nuovo locale «O Bistrot» il selciato si è riempito come ai bei tempi di tavoli e persone.

Controlli discreti

L'ultima annotazione riguarda i controlli: le forze dell'ordine erano presenti, ma in modo molto discreto. E, a parte qualche tensione per una manifestazione di «no mask», il clima era quello di un sabato quasi normale, da epoca pre-Covid, come non si vedeva da quasi un anno a Parma.

Gian Luca Zurlini