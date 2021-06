Dad e uscite scaglionate: l'ultima campanella è uno «spezzatino»

L'ultimo giorno di scuola? Un vero e proprio «spezzatino», tra Dad e uscite scaglionate. Ieri mattina per migliaia di studenti parmigiani è suonata l'ultima campanella di un tribolato anno scolastico, segnato dalla pandemia e dai conseguenti divieti.

Le scuole, per scongiurare il rischio di assembramenti, hanno adottato soluzioni diverse. Al Romagnosi e al Bodoni, ad esempio, le lezioni dell'ultimo giorno sono state per tutti a distanza.

All'Itis invece gli studenti che hanno fatto lezione in presenza sono usciti alle 10,50. Quelli del Melloni alle 11. Al liceo Bertolucci e all'Ulivi sono state previste uscite scaglionate alle 12 e alle 13.

Grande l'entusiasmo che si respirava tra gli studenti, felici di lasciarsi alle spalle un anno scolastico così complicato. «Tutto sommato è andata abbastanza bene -afferma Stefano Simonetti (Itis)-. Con la Dad ce la siamo cavata, ma le lezioni in presenza sono un'altra cosa». Parole ribadite da Edoardo Marchesi (Itis). «E' stato complesso trattare determinati argomenti in Dad» precisa. Parla di «anno strano» Elisa Barbieri (Itis), che avrebbe preferito «meno Dad e più lezioni in presenza». Nicola e Riccardo (Itis) si soffermano sulle difficoltà legate «alla continua alternanza tra Dad e lezioni in presenza». Per Giada Bianchi e Serena Cocconi (Itis) «è stato un anno incasinato, che difficilmente dimenticheremo».

Si respira aria di festa tra gli studenti della 5°B del Melloni. «E' stato un anno pesante emotivamente, che ha portato grande stress -dichiarano Elena, Valentina e Filippo-. Ci sarebbe piaciuto fare più lezioni in presenza, ma non importa. Ora vogliamo soltanto festeggiare spensierati».

Marco e Diego sono due studenti del primo anno del Marconi. «E' stato un anno impegnativo, ma i prof sono stati comprensivi e anche noi abbiamo fatto del nostro meglio -sottolineano-. Fare tanta Dad non è stato semplice, ma l'importante è avercela fatta».

C'è tanta voglia di vacanze anche al liceo Ulivi. Giacomo Bruschi e Manuel Pietranera non nascondono che «passare dalla Dad alle lezioni in presenza di continuo è stato destabilizzante». Per Giacomo l'anno scolastico appena concluso è stato più positivo di quello precedente.

La pensa al contrario Manuel, anche se «il fatto di finire l'anno in presenza è stato molto importante».

Luca Molinari