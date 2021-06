Il nuovo terminal degli autobus sarà in via Carducci: progetto complesso

Fidenza presto avrà un nuovo terminal bus lungo via Carducci. «Con questo intervento libereremo finalmente il Foro Boario andando ad utilizzare le aree a fianco della stazione ferroviaria per realizzare un’autostazione, assai più funzionale, sia per i collegamenti pedonali con il servizio ferroviario e con la città, che per l’instradamento dei mezzi verso le destinazioni principali»: così il vicesindaco e assessore alla Viabilità Davide Malvisi ha presentato il primo stralcio dell’intervento che da domani interesserà via Carducci con la realizzazione di una rotatoria all’altezza dell’intersezione con via Giovanni Boccaccio.

I lavori di realizzazione della viabilità esterna al nuovo terminal bus in via Carducci avranno un costo complessivo pari a 240 mila euro. «Gli obiettivi del progetto – ha proseguito Malvisi – sono quelli di individuare un assetto dell’autostazione più razionale rispetto a quello attuale, dove gli spazi destinati ai passeggeri sono limitati a un semplice marciapiede e quelli destinati ai mezzi sono ricavati all’interno di una carreggiata stradale». La nuova soluzione consentirà la massima flessibilità di manovra per i mezzi, sia in arrivo che in partenza dall’autostazione, oltre che prevedere adeguati collegamenti ciclopedonali, sia con la vicina stazione ferroviaria, che con il centro città. Infine è prevista una serie di attrezzature destinate all’utenza in attesa dei mezzi di pubblico trasporto. Verrà realizzato anche un marciapiede parallelo a via Carducci, in grado di connettere la piazza della stazione ferroviaria con le aree centrali di via Malpeli.

Sempre in prossimità della rotonda verrà realizzata un’area verde in aderenza con l’esistente sottostazione del gas. Fino al 31 luglio in via Carducci, nel tratto di sede stradale compreso fra via Boccaccio e via Oberdan è quindi istituito un divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli presso tutti gli stalli di sosta e le aree di fermata dei mezzi di trasporto pubblico locale e di linea. Inoltre dalle 7 alle 20 è adottato un senso unico alternato di marcia. Fino al 18 giugno sarà attivo un divieto di circolazione e sosta in parte degli stalli a righe blu del parcheggio pubblico Foro Boario a ridosso della palestra della scuola ex Solari mentre fino al 31 luglio sarà attivo un divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Carducci nel tratto di sede stradale compreso fra via Malpeli e l’area di realizzazione della nuova rotatoria, ad esclusione dei mezzi autorizzati e diretti verso la struttura per anziani Pensionato albergo di Fidenza.

