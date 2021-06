L'area verde diventa un campo da cricket. E l'opposizione si scatena

Sala Baganza Il permesso di utilizzare un’area verde pubblica in disuso per gli allenamenti, ha entusiasmato i 22 giocatori srilankesi della squadra salese di cricket che si sono messi subito al lavoro per rendere l’area idonea al gioco.

Ma l’entusiasmo è stato presto smorzato dalle prime proteste. In una lettera al direttore della Gazzetta di Parma, Tiziana Azzolini, Sandra Mari e Umberto Varoli del gruppo consiliare «Cambiamo Sala Baganza», accusando il Comune di «buonismo accogliente», si sono fatti portavoce del malcontento di alcuni abitanti: «Un campo da cricket è un impianto sportivo non compatibile con un’area destinata ad essere utilizzata tutti i giorni dagli abitanti del quartiere - si legge nella lettera. - Fra bimbi in carrozzina, anziani in passeggiata e signori in lettura del giornale una palla da cricket che viaggia ad alta velocità proprio non ci sta».

Tra le accuse mosse all’amministrazione comunale, quella di aver accontentato i giovani cingalesi senza aver prima parlato con la gente, mettendo gli abitanti di fronte al fatto compiuto. «Il campetto, in passato, era nato come area giochi - chiarisce Giovanni Ronchini, vicesindaco con delega allo Sport - ma, forse perché situato in una zona un po’ decentrata, era così scarsamente utilizzato che i giochi si erano deteriorati tanto da dover essere rimossi anni fa. Quando ci è stato chiesto dai ragazzi cingalesi se ci fossero spazi verdi pubblici dove potersi allenare, abbiamo pensato all’area di via Degli Antoni delimitata dall’argine del torrente Baganza, da alcuni capannoni industriali e da qualche palazzina».

«Qui non si svolgerebbero partite ma solo due allenamenti a settimana, dalle 6 alle 9 di sera perché di giorno i ragazzi lavorano nei prosciuttifici - dice Jenny Sadas, da 25 anni in Italia, punto di riferimento per la comunità dello Sri Lanka - Un’occasione anche per le famiglie e i bambini di stare in compagnia».

«Che alcuni cittadini in questo momento stiano utilizzando il prato di quando in quando per questo scopo, non ne cambia certo la destinazione d’uso - aggiunge Ronchini - Rimane, come è sempre stato, un parco pubblico fruibile da chiunque e il Comune provvederà alla consueta manutenzione».

«Questi ragazzi - aggiunge il vicesindaco - sono inseriti nella nostra comunità. A settembre scorso tante persone della comunità cingalese, rispondendo all’appello della sezione salese dell’Avis, sono diventate donatrici di sangue, garantendo risorse importantissime e insperate».

Eugenia Carpana