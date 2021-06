Luca Argentero: «Tra il teatro e il set di Doc»

Ha una faccia da bravo ragazzo, oltre che da bello, Luca Argentero. E, nel parlare, conferma quella “politesse” torinese, forse un retaggio di quando la città era capitale. Storia lontana... Storie più vicine, invece, quelle che Argentero porta in scena con «È questa la vita che sognavo da bambino?», spettacolo già visto con successo qualche mese prima del lockdown al Teatro Regio e che sabato 12 giugno alle 21 inaugurerà a Salsomaggiore il cartellone del Nuovo, sotto le stelle dell'Arena estiva di Parco Mazzini.

Riparte con la tournée: quanto le è mancato il pubblico in presenza?

«Il pubblico a me tantissimo, come credo che al pubblico siano mancate le serate di intrattenimento, qualsiasi esso fosse. È corroborante sapere che, piano piano, possiamo tornare a goderci la normalità».

Racconta tre sportivi, tre uomini: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Cosa trova di se stesso in ognuno di loro?

«È esattamente il senso dello spettacolo, raccontando loro, racconto un po' me. Ognuna di queste figure ha contribuito alla mia crescita; la riflessione sta nel titolo: “È questa la vita che sognavo?”. Invece di parlare di me, che sarebbe stato noioso, parlo di me attraverso di loro. Malabrocca, la “maglia nera”, ci insegna che non bisogna per forza arrivare sul gradino più alto del podio; che ognuno, per arrivare, può percorrere una propria strada non necessariamente seguendo dei cliché. Poi Tomba. Avevo appeso il suo poster in camera da ragazzo; ci ha dimostrato che, se non ti diverti a fare quello che fai, godi la metà; contano le emozioni e l’affetto che sai suscitare intorno a te. Per questo Tomba è diventato eroe nazionale dello sport nello spirito».

Con Walter Bonatti si va in alta quota.

«La terza parte è quella più riflessiva dello spettacolo. Più dura ma epica. Racconto la mia passione per la montagna attraverso Bonatti. Non esiste motivo razionale per andare a 8000 metri di altitudine con 40° sotto zero, quando arrivi a meta non ci sarà nessuno ad applaudirti; ma è la metafora perfetta della vita per come la intendo io».

Edoardo Leo è il regista dello spettacolo: vi sarete divertiti a costruirlo.

«Edoardo è la causa di questo spettacolo. Una sera a cena, davanti a una bottiglia di vino, gli ho raccontato questi personaggi e lui ha detto che andavano raccontati a un pubblico vero».

Abbiamo visto le prime foto del set della nuova stagione di «Doc - Nelle tue mani». C'è molta attesa, lo sa...

«Sì... Siamo tornati con grande entusiasmo sul set, da pochissimo. Straordinaria l’accoglienza della prima stagione, venduta in mezzo mondo... Posso solo dire che le storie dei personaggi saranno sempre più interessanti. In questo periodo mi sono divertito molto anche a prestare la voce a Lorenzo Paguro nel film di animazione Disney “Luca”, in arrivo il 18 giugno».

Non si prenda troppo sul serio e dica la verità: si considera un sex symbol?

«Fatico a considerarmi un sex symbol, anzi sono molto critico verso di me; però, se questo contribuisce a portare più gente a teatro, ben venga. Vengano le donne, vengano gli uomini, venga chi vuole: è uno spettacolo da cui si esce contenti. Mi fa piacere dire che alla fine racconto, in tre minuti, la mia iniziativa “1caffè onlus”, un modo semplice per lasciare un piccolo segno di solidarietà».

I biglietti per lo spettacolo di sabato sono in vendita (prezzi da 23 a 40,25 euro), info allo Iat di Salso, 0524 580211 e del Fidenza Village, 0524 335556.

Mara Pedrabissi