Morta la maestra Maria Elisabetta Rocchi, una vita alle elementari

Noceto Si è spenta nei giorni scorsi dopo una lunga malattia Maria Elisabetta Rocchi. Aveva 70 anni, la maestra “Betta” che alle scuole elementari di Noceto aveva trascorso la sua intera vita lavorativa.

«Amava i bambini e adorava il suo lavoro al quale si è dedicata con entusiasmo ogni giorno - ricordano alcune colleghe - una partecipazione non comune e un entusiasmo che la portava a inventare sempre qualcosa di nuovo per non lasciare indietro nessuno».

Una vita tra i banchi, la cattedra e la lavagna dove con estro e mano felice abbozzava i tratti di personaggi fantastici che con la loro vivacità accompagnavano l’insegnamento delle regole di grammatica più antipatiche. «Ogni tanto spuntava un animaletto che ci aiutava a fissare i concetti - sono i suoi alunni, oggi diventati adulti, che non l’hanno mai dimenticata - con il sorriso e la dolcezza sapeva trascinare tutti. Dava particolare valore all’educazione all’immagine e organizzava molteplici attività fuori programma, sempre attenta a far sì che ogni bambino si sentisse coinvolto».

Aveva uno speciale talento per l’insegnamento la maestra Betta, originale e profonda e un amore infinito per la sua famiglia, il marito Maurizio, i figli Laura e Alberto, il fratello Filippo, la cognata e amica Patrizia e le nipoti Evelina e Francesca. «Era una donna radiosa ed estroversa, le piaceva parlare con tutti e nutriva una forte nostalgia per le tradizioni del paese e per quell’atmosfera che faceva sentire la comunità coesa - dicono le amiche di una vita - generosa e onesta nei rapporti, non riusciva a fingere; era buona, sensibile e sempre solidale verso chi era in difficoltà. Metteva a disposizione la sua vena artistica per organizzare e allestire gli spettacoli e le recite del Giardino e ci coinvolgeva per cucire i costumi o colorare una scenografia».

Coltivava le amicizie Maria Elisabetta Rocchi e la fede, incrollabile, sempre presente e sempre più profonda negli anni, che l’ha sostenuta nella malattia. Amava Noceto e qui, nel suo paese, riposa in pace.

Maria Grazia Manghi