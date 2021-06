Sassate contro le auto. «E' una banda di ragazzini»

Basilicanova È scattato l’allarme a Montechiarugolo, dove alcune auto sono state prese di mira da un gruppo di ragazzini. Come testimoniano anche le chat dei residenti, pare che nella frazione ci sia una banda di giovanissimi che ha deciso di «divertirsi» danneggiando le vetture dei compaesani.

«È un paio di sere che dei ragazzini si appostano e lanciano sassi in strada - racconta un abitante di Basilicanova - Stasera hanno preso la mia macchina. Ma è possibile che nel 2021 ci si debba divertire a giocare con la vita delle persone?».

Lo sfogo telematico ha dato il via ad un tam-tam di segnalazioni da parte di altri abitanti del paese, che lamentano la presenza di alcuni giovanissimi vandali. «Sabato sera abbiamo parcheggiato la macchina al circolo - dice un altro residente - e quando siamo usciti per andare via c’era un gruppo di ragazzi che si divertiva a saltare sulle macchine. Quando ci hanno visto sono scappati. Capisco che sono ragazzi e che hanno voglia di divertirsi, ma c’è modo e modo. Comunque, per fortuna la nostra auto non aveva nulla. Ma se non siamo più sicuri nel nostro paese vuol dire che c’è qualcosa che non va».

La zona frequentata dal gruppo di giovanissimi danneggiatori, stando a quanto affermano diversi abitanti di Basilicanova, è fra il monumento ai caduti e la chiesa parrocchiale. In una settimana, dicono i residenti, sono già state tre le vetture colpite dai vandali. Ma chi sono i responsabili? Sulle chat del paese, un utente prova a tracciare l’identikit di un danneggiatore: «Siamo riusciti solo a vedere la rasata di uno: capelli a scodella e corti ai lati». Un altro descrive la sorpresa quando l’auto di un suo dipendente è stata trovata con la portiera ammaccata.

Riccardo Zinelli