«Aquila Longhi», riprendono cene e attività

L’«Aquila Longhi» uno dei più autentici simboli della parmigianità più vera, presieduto da Corradone Marvasi (nella foto), ha ripreso la propria attività, ovviamente con le dovute precauzioni. Sono riprese le cene per i soci per la regia degli chef Luciana e Corradino. Invece, per quanto attiene le altre attività, è stata riaperta la biblioteca e la scuola di musica. Anche le attività sportive delle varie squadre hanno cominciato a decollare come pure il ping pong, bigliardo, burraco, briscola, scala 40. «Non appena saremo in zona bianca - dice Marvasi - riprenderemo le tombole. Stiamo anche restaurando il sottostante cortile con la potatura delle piante e chissà che non si riesca a realizzare la tortellata di San Giovanni».