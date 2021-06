«Chi curò 17 anni fa la zampa del mio barboncino?»

Sono passati diciassette anni dal giorno in cui Jutta Bologna, psicologa dell'ospedale Maggiore, ha trovato Illy, un batuffolo di pelo in fin di vita, lasciato dentro una scatola di cartone nella pineta di Marina di Carrara. Da allora quel trovatello è diventato il suo adorato barboncino bianco. Ora la donna è alla ricerca di quello che potrebbe essere stato il suo primo padrone. «Dopo diciassette anni, scopro, dopo una radiografia -scrive in un post su Facebook che ha ricevuto migliaia di condivisioni- che qualcuno nei suoi primi mesi di vita lo ha curato per una frattura alla zampa anteriore destra. Ha una placca. E quindi penso che chi lo ha curato non può essere lo stesso che lo ha abbandonato».

«Non riesco a togliermi dalla testa che possa essere stato rubato a qualcuno e abbandonato perché non più in salute -si legge più avanti-. Se per caso questo messaggio arrivasse alla persona che ha perso un barboncino a cui aveva fatto operare una zampetta da piccolo, sappia che è stato un cagnolino fortunato: lo ho amato e lo amo da 17 anni. Anche per lei. Mi spiace molto che possa aver vissuto una esperienza così dolorosa e spero che si possa chiudere questo cerchio». L.M.