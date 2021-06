«La cura dei giovani, una responsabilità collettiva»

Giovanna Pavesi

E' passato un mese esatto da quella notte senza luce. Protagonisti due diciottenni e una ragazza contesa; uno che diventa un'ombra, si materializza nel buio e annienta il rivale a tradimento, mentre dorme. L'autopsia conterà 33 coltellate.

E' passato un mese che sembra un anno. Succede sempre, dopo giorni passati a scavare nell'orrore. Quasi per un'urgenza di respirare di nuovo aria pulita. E invece tornare a scavare rimane un dovere del mondo adulto. Tanto più ora che i giorni dell'orrore si sono fatti più distanti.

«Individuare le cause di un fatto così tragico non è semplice e forse è impossibile. Parlerei, piuttosto, di una molteplicità di fattori».

Sceglie le parole con massima cura, rispettando spazi e silenzi.

Perché quanto accaduto quella notte nel mulino abbandonato, poco dopo via Volturno, come tutti i crimini, non ha una sola causa, dal punto di vista sociologico. Chiara Scivoletto, docente di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale dell’Università di Parma, nell’osservare, da un punto di vista del tutto esterno, l’omicidio di Daniele Tanzi, per cui è stato fermato il coetaneo Patrick Mallardo, prova ad allargare lo sguardo, non fermandosi al solo fatto di sangue. «Più che sull’episodio violento in sé, che viene nell’immediato preso in carico dalle strutture del controllo formale, sposterei l’attenzione sull’ambiente, in senso ampio, in cui questo genere di fatti si realizza» spiega.

Per la docente, è forse più utile scindere il fatto tragico, che ha delle sue caratteristiche proprie e singolari, che potranno essere trattate dal punto di vista clinico e giuridico, dal tema della «cura», come «responsabilità collettiva, che forse abbiamo trascurato». «Le vite di tutti noi, e le scelte che compiamo, derivano solo in parte dalla nostra struttura di personalità, solo in parte dagli incontri che facciamo e solo in parte dall’ambiente nel quale cresciamo – conferma la docente -. Cercare il perché, un solo motivo, una spiegazione (unica) è del tutto normale e comprensibile, perché riduce la complessità, così come anche cercare di ricostruire le responsabilità, è doveroso, ma addossare le ‘colpe’ di certi eventi che inquietano e sconcertano solo su alcune agenzie di socializzazione (le famiglie, la scuola) è riduttivo: anch’esse sono parte di un tessuto sociale più ampio, magari impoverito, magari delegittimato».

La sociologa ricorda anche che «certo, sarebbe rassicurante, forse consolatorio, trovare un solo fattore ‘esterno’ ed ‘estraneo’ su cui puntare il dito» ma crede piuttosto «che gli elementi che compongono le questioni di cui parliamo siano vari e complessi e non facilmente definibili in un elenco, in una sorta di prontuario».

Alla domanda se l’isolamento imposto dalla diffusione del Covid-19, negli ultimi 14 mesi, possa aver contribuito all’espressione di agiti violenti, Scivoletto rilancia: «La pandemia ha provocato un aumento delle varie forme di disagio, a tutti i livelli, compreso quello psicologico, rendendoci tutti più fragili; ma ancora una volta non possiamo dare una sola risposta, anche perché non tutti gli episodi violenti si spiegano allo stesso modo ».

A poche ore dalla diffusione delle dichiarazioni spontanee di Mallardo di fronte al pubblico ministero, sono stati tanti i commenti violenti nei suoi confronti pubblicati sui social.

«Sicuramente, tra le reazioni provocate da questo fatto, v’è anche la violenza verbale di una certa parte del ‘pubblico’, vi sono le voci di risentimento che si inseguono sul web, nutrite da una aggressività ‘giustizialista’, tipica del senso comune penale – aggiunge Scivoletto -. Lo schermo del web può diventare un filtro che ci nasconde e che permette di veicolare aggressività e odio. La questione è da affrontare, quindi, a livello collettivo: va data attenzione anche a questa carica di risentimenti, che forse significano, in parte, pure questi, una attesa di ascolto, forse una richiesta di attenzione».

Per la sociologa, soprattutto di fronte a un fatto di sangue così cruento, che coinvolge ragazzi così giovani, coetanei, è importante «evitare sia le generalizzazioni che la curiosità morbosa»: «Più che occuparsi del reato, sarebbe bene, invece, farsi delle domande sulla tenuta delle nostre istituzioni e sulla capacità delle nostre comunità di gestire il conflitto anziché polarizzarlo, anche se sembra che questa capacità scompaia, che si sbricioli davanti al “muro” di certi episodi. Il tema della cura è essenziale, in tutte le stagioni della vita e in ogni senso: cura della relazione, come ambiente in cui nutrire e far crescere le relazioni, per fronteggiare mali e malesseri, di ogni tipo. Esiste, invece, un tristissimo individualismo, per cui ciascuno è giudice dell’altro in modo indiscriminato. Da queste vicende, è il senso di responsabilità che dobbiamo recuperare, facendoci delle domande soprattutto sullo scenario sociale in cui si sono verificate certi episodi».