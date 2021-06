Caritas Children, da Parma al mondo per i bambini

Luca Molinari

Sono più di cinquemila i bambini sostenuti a distanza da Caritas Children onlus attraverso i propri benefattori parmigiani.

Basta un dato per comprendere il valore e l’importanza di questa realtà, nata nel 2004 su iniziativa della diocesi per tutelare i diritti dell’infanzia e dei giovani attraverso una serie di progetti di sostegno sparsi per il mondo.

E se la «testa» dell’associazione è in piazza Duomo, sede degli uffici, il suo cuore sono i bambini e le bambine che nei diversi Paesi del mondo vivono in condizioni di particolare povertà e fragilità.

È a loro che Caritas Children onlus intende assicurare bisogni primari: salute, nutrizione, istruzione, educazione, riconoscendo i diritti dell’infanzia. I Paesi nei quali si trovano le missioni di riferimento sono: Etiopia, Brasile, Bangladesh, Madagascar, Thailandia, Eritrea, Togo, Libano, Senegal, India, Sri Lanka, Colombia, Congo, Perù, Palestina, Georgia.

Don Corrado Vitali, presidente di Caritas Children onlus, in passato ha trascorso nove anni a Jardim Das Oliveiras (periferia di Goiania, Brasile) come missionario Fidei Donum, dove ha iniziato il progetto di sostegno a distanza con Caritas Children, che oggi porta avanti Paolo Finardi, missionario laico.

«In Brasile - spiega don Corrado - ho visto come questo progetto possa portare speranza alle famiglie più povere, felici di sapere che qualcuno pensa a loro e le aiuta concretamente pur trovandosi a migliaia di chilometri di distanza. È dalla loro gratitudine che capisci che si tratta di un aiuto fondamentale, che tocca i bisogni della famiglia nel suo insieme. I più poveri spesso si sentono abbandonati da tutti; questi aiuti riaccendono una speranza e la loro autostima». Spesso le famiglie creano delle reti per aiutarsi a vicenda. «Questo genere di aiuto crea spesso una reazione a catena positiva – aggiunge – perché sentirsi in rete con altri stimola la generosità e la solidarietà reciproca. Ci si sente parte di un progetto più grande e ci si aiuta l’un l’altro».

Il sostegno a distanza è un progetto di cooperazione che ha come protagonisti il sostenitore e il bambino. Per quanto riguarda il bambino, può godere di una assistenza alimentare, sanitaria e soprattutto scolastica.

È infatti solo garantendo una adeguata istruzione scolastica e professionale che si creano le condizioni affinché questi bimbi possano avere un futuro dignitoso e contribuire a migliorare la condizione complessiva della comunità in cui vivono. Il sostenitore, invece, prendendosi cura di un bambino che vive a migliaia di chilometri di distanza, apre i propri orizzonti a realtà e Paesi che spesso non conosce. Il progetto di sostegno a distanza comporta il pagamento da parte del sostenitore di almeno 26 euro al mese, pari a 312 euro annui (la proposta, facoltativa, è quella di versare 30 euro mensili pari a 360 euro annuali).

Per partecipare al progetto bisogna contattare Caritas Children per telefono (0521-235034), mail (info@caritaschildren.it) o recandosi in ufficio - in piazza Duomo 5 - aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. È possibile anche effettuare una semplice offerta.

Anche in questo momento di grave difficoltà per tutti, l’associazione fa appello all’altruismo dei parmigiani per portare avanti i tanti progetti di solidarietà di cui si fa promotrice.