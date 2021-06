L'entusiasmo dei giovanissimi: «Per noi è una liberazione»

Monica Tiezzi

Entusiasmo, impazienza, voglia di lasciarsi alle spalle uno spicchio di adolescenza stravolto dalle restrizioni della pandemia. È lo stato d'animo con il quale i giovanissimi affrontano le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid, per la fascia dai 12 ai 19 anni. La finestra per i nati dal 2009 al 2002 si apre oggi e domani. «Una scelta - recita un comunicato della Regione - che vuol garantire con ampio margine temporale l’immunizzazione di chi a settembre dovrà tornare tra i banchi di scuola».

Dopo i più giovani, si prosegue in ordine anagrafico: mercoledì 9 e giovedì 10 giugno si aprono le agende per i 35-39enni, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno è l’ora dei 30-34enni, lunedì 14 e martedì 15 giugno tocca ai 25-29enni e mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno si chiude con i 20-24enni. I canali per la prenotazione: di persona nei Cup o nelle farmacie con prenotazioni Cup, via web attraverso Fascicolo sanitario elettronico, AppER Salute e Cupweb, telefonicamente al numero verde 800.608.062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13.

Ma oggi, come detto, sarà il «grande giorno» per i giovanissimi. Con un occhio alle vacanze (e la preoccupazione dei genitori che le sedute vaccinali non mandino all'aria le ferie estive) e uno alla ripresa della scuola a settembre. «Quest'anno scolastico è stato più difficile di quello passato, quando tutto nel lockdown si era fermato. Questa volta è stato stressante barcamenarsi fra dad, rientri a scaglioni e zona rossa. Il vaccino è una liberazione, sono contento di farlo e tranquillo» dice ad esempio Nicola, 17 anni, studente della Scuola europea.

«Sono davvero felice, è arrivato anche il nostro turno - gli fa eco il fratello Federico, 15 anni - Voglio riprendere a giocare a calcio con gli amici, a disputare tornei. Cosa mi è mancato di più e voglio tornare a fare? Viaggiare e andare a trovare la nonna in Trentino».

«Prenotare il vaccino per i ragazzi sarà la prima cosa che farò domattina (oggi per chi legge, ndr) - dice la mamma dei ragazzi, Elisabetta Pregevole - In questo anno e mezzo i ragazzi si sono impigriti e incupiti. Due anni per noi equivalgono a quattro per loro, perché l'adolescenza è il momento cruciale in cui si impara e si acquisiscono sicurezze. È ora di voltare pagina, con il vaccino si può fare».

«Mi è mancato uscire con le amiche in centro, poter frequentare la città senza divieti e restrizioni. Mi è mancato il corso di pilates, per le amicizie che erano nate e perché mi faceva bene fisicamente. Per questo non vedo l'ora di vaccinarmi» dice Marta Scaramuzza, 15 anni, anche lei studentessa della Scuola europea. Preoccupata per eventuali effetti collaterali del farmaco? «No, sono serena e fiduciosa» risponde.

Qualche perplessità in più la esprime la sorella Giulia, 13 anni: «Sarò fuori Parma a luglio e mamma ha deciso di prenotare il vaccino per agosto. Mi va bene aspettare un po' e vaccinarmi quando lo avranno fatto altri ragazzi, per vedere che effetto avrà su di loro», premette. Poi aggiunge che l'ultimo anno e mezzo è stato «noioso e pieno di preoccupazioni. La prima era contagiarsi e poter trasmettere il virus ai nonni. E poi che tortura portare la mascherina con il caldo. Cosa voglio tornare a fare appena immunizzata? Viaggiare con la mia famiglia e uscire con le amiche».

Magari, aggiunge Marta, la vaccinazione potrebbe essere il pretesto per una festa con gli amici: «Avremmo comunque la mascherina, ma se saremo tutti vaccinati ci sarà allegria e serenità».