Palazzo Ducale: nuove luci e nuovi spazi

Katia Golini

Una novità di forma che è anche di sostanza. Esempio alto di architettura cinquecentesca, il Palazzo Ducale, sede del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, è uno dei luoghi del cuore di tutti i parmigiani, che volentieri lo visitano e apprezzano ad ogni occasione possibile. Non sarà sfuggito a chi ha passeggiato nel Parco sul far della sera che la facciata è illuminata in modo diverso, secondo un progetto mirato a valorizzarne l'eleganza e le caratteristiche storiche e artistiche.

Quella delle luci al led disseminate sopra e sotto le finestre non è però l'unica novità. Da sabato, giorno del 207º anniversario della fondazione dell'Arma, il portone che separa il Giardino ducale dal Palazzo, chiuso da trent'anni, resterà spalancato, offrendo la possibilità di osservare un suggestivo scorcio fino a viale Piacenza, la cui area verde è stata sistemata e abbellita da tempo.

Una scelta quella del comandante provinciale, colonnello Pasqualino Toscani, volta alla valorizzazione del patrimonio storico di Parma nell'anno di Capitale italiana della cultura, ma anche una decisione simbolica: «I carabinieri operano per la legalità tra la gente - spiega -. Aprendo quel portone diamo anche "fisicamente" l'idea che siamo presenti e disponibili, aperti alla collaborazione, pronti al dialogo, all'insegna della trasparenza. Aprire quel portone significa condividere i valori della cultura, della storia di Parma, a cui tanto i parmigiani sono legati, e i valori dell'Arma».

Nell'ottica dell'apertura e in segno di vicinanza sempre maggiore, il comandante provinciale Toscani ha fatto qualcosa di più. Davanti all'imponente cancellata retrostante il portone ora e per sempre aperto, ha allestito due stanze che erano destinate ad ospitare il Corpo di guardia e l’Ufficiale di picchetto. Gli spazi sono stati predisposti in modo da poter essere visitabili appena sarà possibile organizzare la sorveglianza, ma visibili quotidianamente dalla porta a vetri. Nella sala a sinistra, appena varcata la soglia del Palazzo, una mostra permanente sulla storia del Palazzo, del suo giardino e dell'Arma dei carabinieri, presente nell'edificio dalla fine dell'Ottocento. Tra pannelli, fotografie storiche e il grande plastico del complesso ducale sarà bello viaggiare nella storia di uno dei luoghi simbolo di Parma.