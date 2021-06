Varano piange Anna Dametti, la storica edicolante

Cordoglio a Varano Melegari per la scomparsa, all’età di 93 anni, di Anna Dametti, titolare con il marito prima e poi con il figlio Giuseppe della «ferramenta» storica e dell’edicola del paese. Classe 1927, Anna Dametti è stata un punto di riferimento per più generazioni. Cinque anni fa, il Comune le aveva assegnato la «targa d’argento» del premio San Martino, ritirato dal figlio Giuseppe Pelliani, a titolo di riconoscenza per l’attività svolta e il contributo offerto per la crescita del paese. Una «bottega msempre aperta – riportano le motivazioni del premio – situata quasi al centro del paese e da sempre luogo di incontro, ritrovo e un po’ confessionale dei varanesi». Riviste, quotidiani, inserti e non solo. Anna Dametti aveva condotto dapprima la «ferramenta», la bottega più vecchia di Varano, e poi negli anni Settanta l’edicola, oggi portata avanti dal figlio Giuseppe che ha raccolto il «testimone» dell’attività di famiglia. Originaria di Roccalanzona, Anna i si era sposata con Adelmo Pelliani e da subito si era fatta apprezzare dai concittadini per la sua professionalità. La cerimonia funebre si svolgerà oggi nella chiesa di Varano Melegari, partendo alle 14.30 dalla sala del commiato del paese. V.Stra