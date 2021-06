Addio a Enzo Benedini, imprenditore stimato e pioniere delle tecnologie agroalimentari

E' stato un pioniere nel campo delle tecnologie agroalimentari Enzo Benedini, stimato imprenditore parmigiano scomparso nei giorni scorsi a 94 anni. Fondatore dell'azienda parmigiana “Benedini & Bertoletti”, inizia a lavorare fin da giovanissimo, entrando nel 1949 nel comparto dell'agroalimentare come agente di commercio per alcune società di imballaggio e metalmeccanica.

La nascita dell'azienda

L'attività della sua azienda parte nel 1952, quando intraprende la vendita di imballaggi, macchinari ed impianti per l'industria conserviera del pomodoro. I grandi sacrifici compiuti vengono ripagati dai brillanti risultati ottenuti nel corso del tempo.

Nel 1973 in azienda arriva ad affiancarlo il figlio Daniele; completa la “squadra” l'ingresso del nipote Gabriele Bertoletti nel 1983.

La Benedini & Bertoletti attualmente rappresenta alcune tra le più importanti aziende nella produzione di imballaggi in banda stagnata, alluminio e cartone ondulato, oltre che di macchinari ed impianti per l'industria. Il figlio Daniele e la nuora Gina ricordano le umili origini contadine di Enzo, ma soprattutto i suoi insegnamenti. «Era nato in una famiglia di contadini a Marore -ricordano-. Tutti quelli che l'hanno conosciuto lo ricordano come una persona umile e determinata, dotata di un grande spirito di servizio».

Nel 2009, a CibusTec, Benedini aveva ricevuto il riconoscimento del centro di studi sociali «Città e democrazia» come «pioniere del comparto delle tecnologie agroalimentari nel parmense».

L'amore per la famiglia

Enzo Benedini amava la propria famiglia ed ha sempre lavorato lasciandosi guidare dalla passione che nutriva verso il proprio mestiere. «Ha costruito le proprie conoscenze ascoltando gli altri e ha offerto la sua grande esperienza ai più giovani, per i quali rappresentava un vero e proprio faro» ribadisce il figlio. E aggiunge: «Pioniere delle tecnologie agroalimentari, è sempre stata una persona dotata di una mentalità modernissima. Con la sua scomparsa se ne va un pilastro di questo importante settore».

«I suoi insegnamenti rimarranno indelebili nel nostro cuore -osserva ancora il figlio-; per me è stato un esempio, il padre quello che ogni figlio vorrebbe avere. Capisco che si tratti di una frase retorica, ma le sue doti umani erano davvero uniche». «Indimenticabili -conclude infine la famiglia- le tante attestazioni di stima e vicinanza ricevute in questi giorni da parte di colleghi e amici».

Luca Molinari