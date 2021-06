Ai blocchi di partenza l'esame di terza media, sarà soltanto orale

Prova orale, mascherina chirurgica, distanziamento e un solo accompagnatore presente. E' tutto pronto per l'esame di terza media, il secondo al tempo del Covid. Così come accaduto lo scorso anno, non ci sono scritti, ma a variare sono i contenuti su cui verterà l'orale e le modalità con cui sarà stabilito il voto finale.

Cosa Cambia

«A differenza di quanto accaduto un anno fa -spiega Chiara Palù, preside dell'istituto comprensivo Micheli, che comprende la scuola media “Luigi Vicini”- sono tornati i voti di ammissione all'esame di terza media. C'è anche la possibilità di non ammettere un alunno alla prova orale».

Lo scorso anno non era avvenuto lo scrutinio finale. «La pagella e il voto di ammissione all'esame - aggiunge Pier Paolo Eramo, preside dell'istituto comprensivo Parma Centro, di cui fa parte anche la media Fra Salimbene - quest'anno contribuiscono al calcolo del voto finale». E' stato manutenuto l'orale, ma non si tratterà di una discussione limitata all'elaborato presentato dal singolo studente. «Sarà un colloquio interdisciplinare - precisa Eramo - durante il quale verranno verificate le competenze dell'alunno sull'educazione civica e nelle discipline che prima della pandemia erano oggetto di uno scritto (italiano, matematica e lingue straniere ndr). Non solo. La commissione d'esame sarà chiamata a verificare le competenze acquisite dallo studente nel corso degli studi del primo ciclo».

L'esame durerà trenta-quaranta minuti. I primi orali nelle scuole del nostro territorio si terranno tra domani e venerdì. Non c'è infatti una data d'inizio da rispettare, ma soltanto quella finale: gli esami di terza media dovranno concludersi entro il 30 giugno. Giovedì si partirà al comprensivo Parma Centro, mentre all'istituto comprensivo Micheli la data d'inizio è fissata per venerdì. «Abbiamo previsto degli orali anche il sabato -spiega la preside Palù- per riuscire a concludere le prove entro il 24 giugno».

Le regole

Il Ministero dell'Istruzione ha di recente pubblicato il protocollo di sicurezza con le linee guida e le norme da rispettare durante gli esami in presenza: mascherine obbligatorie (chirurgiche), convocazione degli alunni a orari scaglionati per evitare assembramenti; rispetto del distanziamento tra commissari e studenti, che non deve essere inferiore a due metri. Gli studenti potranno infine effettuare l'esame con un solo accompagnatore, ma servirà l'autocertificazione per entrambi.

Luca Molinari