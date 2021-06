Al Parco Corazza dopo il coprifuoco: fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri

Cinque contravvenzioni per inosservanza delle norme relative al coprifuoco sono state comminate ad altrettanti giovani, poco più che maggiorenni, che nella serata di domenica hanno fatto assembramento all'interno del parco Corazza.

I cinque facevano parte di un ben più nutrito gruppo, circa una ventina i componenti, che nella serata di domenica hanno partecipato al compleanno di una di loro all'interno di un locale del centro che non dista molto dal parco Corazza: una volta usciti, il gruppo ha deciso di continuare con i festeggiamenti all'interno dell'area verde che, evidentemente complice la giovane età, hanno originato urla e schiamazzi.

Qualche passante, notato il chiassoso assembramento, vista anche l'ora, oltre il limite consentito dalle norme relative al coprifuoco, il cui inizio fino a domenica era fissato alle 23, ha allertato la centrale operativa dei carabinieri che, poco dopo, sono arrivati con una pattuglia in parco Corazza dando origine ad un fuggi fuggi generale da parte dei componenti il gruppo: in cinque, tuttavia, tra i quali la festeggiata, sono stati fermati ed identificati.

Mentre i carabinieri stavano procedendo in tal senso, sul posto è giunto il padre della festeggiata per chiedere spiegazioni ai militari utilizzando toni non propriamente concilianti: soltanto dopo alcuni minuti, e grazie al paziente lavoro dei carabinieri, l'uomo è stato riportato alla ragione e fatto calmare.

I militari di via Salvo D'Acquisto hanno così potuto proseguire sanzionando i cinque giovani per non aver rispettato la normativa nazionale vigente sul coprifuoco.

r.c.