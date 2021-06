Lele Pin cerca una panchina. O una scrivania

Paolo Grossi

Nei giorni scorsi dal sito della Lega Calcio Persiana è rimbalzata la notizia che, dopo l'ex juventino Alessio, anche Gabriele Pin è stato ingaggiato dal club Esteghlal di Teheran come assistente del tecnico Farhad Majidi. Era stato proprio quest'ultimo, con un tweet, il primo a rivelare l'operazione.

«In realtà niente è ancora definito - ci ha spiegato Lele Pin, che a Parma vive con la famiglia e ha trascorso lunghi anni come giocatore prima e collaboratore tecnico poi - anche se in effetti mi è stata presentata una dettagliata offerta. L'allenatore Majidi è una ex bandiera del club, una specie di De Rossi o Totti e ora che è passato in panchina la società lo vuole supportare con tecnici più navigati che portino magari in dote esperienze internazionali».

Se ne deduce che si è sciolto il legame con Prandelli che durava da quasi vent'anni...

«Per forza, Cesare, come aveva comunicato nella sua lettera d'addio, ha deciso di smettere e i membri del suo staff stanno cercando di ricollocarsi, anche se non è mai semplice. Naturalmente dopo tanti anni trascorsi assieme mi è spiaciuto molto, ma da parte mia sento di poter e voler ancor lavorare nel mondo del calcio».

Potrebbe finalmente esserci la conduzione di una squadra come capo allenatore nel suo futuro? Magari facendo come Luca Gotti che «dicendo ''non cederò non cederò''... cedette» alle lusinghe dei Pozzo e della panchina...

«In effetti Gotti aveva fatto dichiarazioni insolite e impegnative (''preferisco fare il secondo per vivere meglio'' ndr). Questo lavoro è sempre affascinante e non è facile resistere alle occasioni, specie se ci si vedono dietro progetti seri. Per quanto mi riguarda sono aperto a varie possibilità, anche a collaborazioni con aree tecniche. Presto risponderò agli iraniani e non escludo di accettare, ma neppure nascondo che un incarico dalle nostre parti mi farebbe piacere. Se no cercherò di propormi come opinionista...»

All'Esteghlal aveva lavorato un paio di anni fa e con ottimi risultati Andrea Stramaccioni.

«Sì, e si era trovato benissimo, al punto da trasferirsi là con la famiglia. Poi ha avuto divergenze, credo economiche, e se ne è andato ma è rimasto entusiasta e così i tifosi di lui. D'altra parte fare esperienze all'estero è qualcosa che ti fa crescere come professionista e come persona. Stramaccioni ha lavorato anche a Praga e in Grecia e ora so che ha firmato un super contratto in Qatar. Anch'io con Cesare ho avuto la fortuna di girare un po', da Istanbul a Valencia e Dubai ed è proprio lì che ci siamo conosciuti con i dirigenti iraniani».

Nell'ultima esperienza a Firenze, durata pochi mesi, ha anche incrociato da avversario il disastrato Parma di questa stagione...

«A Parma certamente qualcosa non ha funzionato e devo dire che il mercato invernale mi aveva lasciato un po' perplesso di fronte alla stringente esigenza di salvarsi. Però in queste situazioni non c'è solo la logica dei tecnici, c'è anche quella dei dirigenti e degli agenti. Insomma, si può cercare come allenatori di dare indicazioni, anche pressanti, ma poi bisogna fare con quello che ci si ritrova. Vorrei però evidenziare una cosa...».

Prego...

«Questa stagione così segnata dal covid è stata una via crucis per quasi tutti noi. Il modo di allenare, di giocare, di stare insieme: tutto ne ha risentito e se qualche squadra, penso al Milan, ha paradossalmente tratto vantaggio dagli stadi vuoti, con calciatori giovani che hanno visto allentarsi molte pressioni e si sono rigenerati, molte altre hanno invece sofferto sotto tanti aspetti. Ci sono giocatori che fanno dell'adrenalina un carburante importante in partita. Poi le assenze, i contagi, i timori continui: insomma, è davvero stata un'annata orribile per chi ama il calcio fatto in un certo modo».