Palazzi, tifo e ironia sui social

Non fa né il comico né il cantante, neanche il musicista o il cantautore, ma è un po' di tutto questo. Christian Palazzi è sicuramente un personaggio, 41enne parmigiano del sasso, con una particolare vena artistica che nell'ultimo periodo lo sta facendo molto conoscere, soprattutto grazie ai social. Christian infatti è l'autore di diverse parodie che hanno come comune denominatore Parma e la Parmigianità. «Sono innamorato di Parma e tutto ciò che riguarda Parma - racconta - dal cibo al dialetto, dalla squadra di calcio che seguo fin da bambino ai nostri monumenti» al punto che si è tatuato il Duomo, il Battistero, l'Arco di San Lazzaro e l'entrata del Tardini.

Ma è anche appassionato di musica: «Non ho mai studiato nulla a riguardo purtroppo, e un po' mi dispiace. Da autodidatta riesco però a suonare il piano e ad arrangiare un po' le canzoni, tra metrica e suoni».

Grazie a tutto questo circa 2 anni fa l'ispirazione lampo e la nascita della prima canzone/parodia. Da li una continua crescita, tra citazioni in dialetto e ironia su fatti di cronaca, soprattutto a riguardo del Parma Calcio. «La primissima canzone in realtà è nata diversi anni fa - racconta -. Era il 2013, era uscita la canzone "Sotto casa" di Max Gazzè e mi era venuta al volo una parodia su Leonardi (allora ds del Parma) che tutti gli anni faceva colpi di mercato all'ultima giornata con continui movimenti. L'ho scritta e l'ho proposta al Plin, un altro ragazzo che scrive parodie sul Parma, così lui l'ha cantata e messa online. Di quella sono praticamente solo l'autore e da lì mi sono fermato fino al 2018».

Dopo 3 promozioni era il momento del ritiro di Lucarelli dal calcio giocato ed è nata «Vorrei che tu fossi il Capitano» sulla base di «Vorrei» dei Lunapop. Le ispirazioni gli arrivano improvvise, da momenti di attualità, ma anche da «imbeccate» di quelli che ormai sono suoi fans. Sono 13 in tutto le canzoni all'attivo, costruite su basi come «Alleluja» dei Cohen, «Se bastasse una canzone» di Ramazzoti, «Torna a casa» dei Måneskin, «Non è Francesca» di Battisti, e perfino «Someone you loved» di Capaldi su cui è stata costruita la canzone di auguri di Natale «Bón Nadäl pramzan».

Una crescita nella produzione e nella capacità, grazie anche alla squadra che si sta costruendo attorno: «È tutto molto spontaneo, piano piano si stanno unendo forze per la musica, per i video, per i montaggi in modo da poter dare sempre qualcosina in più, restando sempre degli amatori, e cercando sempre più di far trasparire l'amore per Parma, che è la forza trainante del tutto. In tutto questo un aiuto prezioso arriva da Simone Mossini, con cui collaboro anche su altri progetti».

Quali? «Partendo dal fatto che ho recitato piccole parti in progetti di amici, e che - nessuno lo sa se non mia moglie - ho scritto alcuni monologhi comici di cui uno sui reggiani, uno dei miei progetti sarebbe portare sul un palco o sui social questi miei monologhi recitati, ma è più che altro un sogno. Mentre per quanto riguarda le parodie vorrei continuare, ma quello è un argomento che non si può progettare e programmare, bisogna solo aspettare il momento giusto, la situazione, felice, comica, triste e da lì appena parte l'ispirazione scriverci sopra al volo. Poi chissà, mi ronza in testa l'idea di scrivere alcuni inediti completamente in dialetto parmigiano».

Intanto per chi volesse divertirsi puoi trovare tutte le sue canzoni sulla pagina Facebook «Parodie Parma Calcio».

Alex Botti