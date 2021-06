Tribunale, sei mesi alla donna che bastonò la vicina

Sorbolo Era un afoso pomeriggio del luglio 2014, uno di quelli in cui sembra sempre l'ora della siesta, ma i bambini giù in cortile non avevano alcuna intenzione di stare zitti e buoni. Si divertivano alla grande, incuranti del caldo, con abbondanza di gioia e decibel. Fino a quando le loro grida non cambiarono tono, facendosi di paura, sovrastate da un'altra voce adulta e femminile. La madre 36enne, marocchina da tempo residente con la famiglia a Casaltone di Sorbolo, si affacciò alla finestra, per scoprire che cosa stesse accadendo, ma non riuscì a scorgere nulla: i bambini erano dietro l'angolo. Da dove continuavano a provenire le urla.

Terrorizzata, la donna a quel punto scese di corsa le scale. E svoltato l'angolo si trovò a tu per tu con una tunisina residente nella stessa palazzina. Tra lei e la vicina, di quattro anni più vecchia, sembra che prima d'allora non ci fossero mai stati screzi. Ma quel giorno la tensione era altissima. E la comparsa della madre non bastò a farla scemare. Non è chiaro se lei abbia preso le difese dei figli in modo un po' troppo veemente o se sia bastato il suo arrivo per gettare benzina sul fuoco. Fatto sta che presto è finita lei nel mirino della tunisina. Dalle parole si è presto passati ai fatti: l'altra l'ha presa a bastonate, e la discussione si è chiusa lì.

A lanciare l'allarme poco dopo fu il marito della 36enne, a sua volta sceso per capire che cosa stesse accadendo. Sul posto intervennero i carabinieri, mentre la donna sanguinante veniva portata in ospedale, da dove sarebbe stata poi dimessa con una prognosi di 25 giorni. Una «prognosi» d'altro tipo è stata stilata ieri in tribunale: la tunisina è stata condannata dal giudice Livio Cancelliere a sei mesi di reclusione per lesioni aggravate. La metà di quanto aveva chiesto il pm Rino Massari.

r.l.