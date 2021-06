Addio a Poletti: l'Audace piange il suo pilastro

Marco Bernardini

È venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi all'età di 79 anni lo storico dirigente dell'Us Audace, Nando Poletti, consigliere da quasi mezzo secolo e imprescindibile punto di riferimento del settore giovanile biancoazzurro e, in particolare, della scuola calcio.

Ex dipendente della Barilla, ha accompagnato intere generazioni di audacini nel percorso di crescita umana e sportiva e tra di loro rientra anche l'attuale presidente dell'Audace, Luigi Mavilla, che aveva lavorato al suo fianco fino a poche ore prima della scomparsa.

«All'inizio della scorsa settimana - spiega - stavamo definendo il programma delle premiazioni del Torneo delle Vie e solo tre giorni dopo ho dovuto, mio malgrado, annunciare l'intitolazione del torneo alla sua memoria. Per me è stato un maestro fin da ragazzino: era sempre presente con tutti, ci conosceva uno ad uno e non ci faceva mai mancare un incoraggiamento nei momenti di difficoltà. Sono tante le “bistecche di leone” che mi ha fatto mangiare per trovare forza e determinazione nelle situazioni più complicate. Anche quando due anni fa è stato rinnovato il consiglio lui è rimasto uno dei pilastri della società fornendo il suo prezioso supporto in termini di esperienza e competenza alla nostra scuola calcio Elite».

Commosso il ricordo dell'ex presidente Maurizio Bongiorni, col quale ha condiviso una vita insieme nei quadri dirigenziali. «Nando - dice - era una persona dotata di valori unici e ha contribuito affinché diventassero parte integrante del codice etico della società. Generoso e disponibile, è stata l'anima fondatrice della nostra Scuola Calcio e lascia in noi audacini un vuoto impossibile da colmare sia dal punto di vista sportivo che umano». Nando si era fatto apprezzare per le collaborazioni in iniziative di natura sociale con «Parma per la Vita».

«È sempre stato entusiasta dei nostri progetti - dichiara il presidente di Parma per la Vita, Ilde Tosi - contribuendo al raggiungimento degli obiettivi con impegno e discrezione, grandi virtù del suo carattere. Ricordo ancora oggi l'impegno e l'entusiasmo nella preparazione dei suoi ragazzi dell'Audace per un piccolo show che ha preceduto la Partita del cuore della Nazionale Cantanti che nel 1999 ha giocato a Parma e il cui incasso è stato devoluto in parte all'associazione. Anche nei momenti difficili non si è mai abbattuto riuscendo sempre a trovare l'aspetto positivo in ogni situazione. Definiva angeli le persone che ci aiutavano».

Un uomo di gran cuore che amava lo sport e anche il proprio lavoro come conferma il presidente del Cral Barilla, Eugenio Alfieri: «Un amico sincero e disincantato, un gentiluomo nel senso più lato del termine. Nando ha dato molto all'azienda Barilla per la quale ha lavorato con la massima dedizione e professionalità. Cominciò negli anni Settanta in via Ruggero per poi proseguire allo stabilimento di Rubbiano e finire come capoturno nella nuova sede a Pedrignano. Fu molto apprezzato per le sue capacità e la sua disponibilità, mancherà a tutti noi».