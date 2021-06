Auto prese a sassate, i genitori: «Sconcertati». Per il sindaco «il caso è chiuso»

Riccardo Zinelli

Sassi contro le auto di passaggio. Un «episodio gravissimo», così lo definiscono alcuni genitori di adolescenti di Basilicanova, che «lascia sconcertati e senza parole». Soprattutto perché compiuto da «quattro ragazzi del paese - come conferma il sindaco Daniele Friggeri - tutti fra i 15 e i 16 anni».

Fra chi ha passato gli «anta», questi fatti riportano alla mente il periodo in cui il pericolo dei sassi veniva dai cavalcavia.

«Certo che ricordiamo quel periodo - conferma un genitore di Basilicanova che ha un figlio della stessa età dei responsabili -. Allora si aveva paura a passare sotto i cavalcavia. Ma i ragazzi di oggi non ne hanno memoria. Anzi. Secondo me non hanno nemmeno la misura delle conseguenze delle loro azioni. Non capiscono bene i danni che causano».

Ma perché questo gruppo di giovanissimi si è spinto a comportarsi così?

«Non ne ho proprio idea - scuote la testa un altro residente -. Sono ragazzi di qui. Vengono da famiglie normali, in cui i genitori non li hanno certo educati a far danni, e incrociandoli per strada ti salutano e a volte ti sorridono perfino. Qualche ragazzata l'avevano combinata, specie negli ultimi tempi, ma nulla che facesse presagire atti del genere».Qualcun altro, invece, pensa a vere e proprie «prove di coraggio» a cui i giovanissimi si sarebbero sottoposti. E i ragazzi? «Siamo senza parole - riflette una coetanea dei giovanissimi -. Li avevo visti in giro per il paese. Facevano un po' di ‘casino' ma da lì a quel che è successo…» Gli echi dell'episodio animano anche il dibattito politico locale. «Chi di competenza deve proporre efficienti azioni preventive affinché non si creino le condizioni che portano giovani a commettere azioni dannose per la comunità - fa sapere il gruppo consiliare di minoranza Coinvolgere Montechiarugolo -. Non si deve cadere nell'equivoco dell'episodio isolato. Anzi: apriamo il caso chiedendoci perché giovanissimi abbiano perso il senso del limite, altro che caso chiuso! Chiediamo di lavorare per offrire strumenti concreti ai giovani, alle famiglie e alla comunità affinché si rafforzi l'individuo e le sue risorse». Di diverso avviso il sindaco Friggeri: «Sassi contro le auto: caso chiuso. Anche stavolta la collaborazione fra forze dell'ordine e amministrazione ha portato celermente alla chiusura delle indagini grazie all'ottimo lavoro dei carabinieri. Con grande dispiacere per la nostra comunità, i colpevoli sono quattro ragazzi del paese, che ora dovranno rispondere alla procura dei minori».