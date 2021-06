Cerca di «aprire» il bancomat: scatta l'allarme e se la dà a gambe

Ha cercato di forzare il bancomat della Banca Popolare dell'Emilia Romagna in viale Matteotti - la filiale nei pressi del semaforo - con un taglierino elettrico ma è stato messo in fuga dall'allarme e dall'arrivo dei carabinieri.

E' andata male ad un malvivente solitario che ieri mattina di buon'ora, attorno alle quattro, è entrato in azione nell'istituto bancario situato a due passi dal centro: approfittando del coprifuoco e del fatto che a quell'ora non transita praticamente nessuno, l'uomo, con il volto travisato da un passamontagna, è entrato in azione con un taglierino elettrico con l'intento di impossessarsi delle banconote contenute nel bancomat.

Il taglio della lamiera dell'apparecchiatura, tuttavia, a un certo punto ha fatto scattare l'allarme dell'istituto di credito collegato con la centrale delle forze dell'ordine. In pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore che ha costretto il malvivente a fuggire precipitosamente a mani vuote lasciando sul posto l'attrezzo utilizzato per scassinare il bancomat.

I militari hanno sequestrato il taglierino elettrico che sarà esaminato alla ricerca di eventuali impronte, mentre sono già state visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

M.L.