Fornovo, minorenne ruba un portafoglio

Ruba il portafoglio ad un coetaneo al termine della scuola, vicino all'istituto scolastico: identificato dalla Polizia Locale. E' accaduto nei giorni scorsi, all'uscita di scuola, quando un minore è stato fermato dalla Polizia Locale Bassa Val Taro, per il furto ai danni di un quindicenne residente in un altro comune. Il ragazzino era in compagnia di un amico, quando è stato avvicinato da un ragazzo, che, con fare gentile, gli ha chiesto di poter effettuare un cambio di moneta: un trucco per strappargli di mano il portafogli mentre lo estraeva dallo zaino per poi darsela a gambe verso il vialetto che conduce all'assistenza pubblica.

Il derubato si è subito diretto verso la stazione ferroviaria, dove è presente la sede del Comando della Polizia per segnalare quanto accaduto agli agenti. Le prime ricerche non hanno permesso di rintracciare il ladruncolo. Quindi, a seguito di un'accurata attività di indagine, gli agenti coordinati dal comandante ispettore capo Giovanni Saviano, hanno individuato il presunto autore del reato ovvero un minore già e in carico al Servizio sociale Tutela minori del Comune di Fornovo.

Dopo aver effettuato un sopralluogo presso l'istituto scolastico, l'autore del reato è stato individuato in uno studente le cui caratteristiche corrispondevano a quelle fornite dal ragazzo derubato, confermato dal riconoscimento fotografico e dalla testimonianza dell'amico. L'autore del reato è stato quindi deferito all'Autorità giudiziaria minorile di Bologna per furto aggravato.

Do.C.