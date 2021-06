Hub vaccinale alla Gazzetta, domani il via. Con il tutto esaurito

Tutto è pronto sul campo, e almeno per i primi tre giorni non ci sono più caselle bianche in agenda. Partenza da tutto esaurito. Prende il via domani la campagna vaccinale dell'Unione parmense industriali dedicata ai dipendenti delle aziende del territorio. Si reagisce in grande stile all'assedio del Covid: e il nostro complesso fornisce lo snodo strategico nel contrattacco. Sei giorni su sette, dalle 8 alle 20,30, quattro linee vaccinali saranno in funzione a pieno ritmo in via Mantova 68. Saranno inoculate fino a 500 dosi quotidiane nell'ampia struttura che ospitava il centro stampa del nostro quotidiano (l'edificio più prossimo a via Venezia, per intendersi).

Per quanto particolare, era un'industria e ora assomiglia a un lindo ospedale: è diventato un luogo simbolo, nel quale si conciliano salute e produttività. Con la sua

rotativa, fino a pochi anni fa era la fabbrica delle notizie: ora è un luogo che fa notizia, una buona notizia. «Il Gruppo Gazzetta di Parma - dichiara Giovanni Borri, presidente del Gruppo - con

questa azione di riqualificazione e messa a disposizione dei propri locali ex-centro stampa, contribuisce allo sforzo collettivo per il superamento della pandemia e la ripresa del progresso del proprio territorio favorendo, a partire dai lavoratori, l'intera collettività». La strada per tornare all'agognata normalità passa anche da qui.

Adesioni ogni giorno

Nonostante la campagna pubblica di vaccinazioni abbia accelerato negli ultimi tempi, l'iniziativa dell'Upi - che solo con l'ok di fine maggio di Regione e Ausl è potuta entrare nella fase operativa - ha raccolto un elevato numero di adesioni. Un centinaio le aziende che hanno aderito, per un totale di seimila dipendenti. Cifra destinata a salire: le prenotazioni non si sono ancora chiuse e ogni giorno la lista si allunga.

Iscrizioni volontarie

Al referente aziendale di ogni impresa è stata inviata una mail con un link di prenotazione poi inoltrato a ogni dipendente. È quest'ultimo a decidere: la vaccinazione è su base volontaria e garantisce il massimo rispetto della privacy. Compilata la richiesta, firmati i moduli di consenso e di triage prevaccinale, il dipendente deve inviare la documentazione al medico del proprio luogo di lavoro. A lui spetta analizzare i dati a disposizione e determinare la possibilità di vaccinazione del lavoratore nell'hub dell'Upi (chi è affetto da patologie o gravi allergie deve rivolgersi alle strutture pubbliche), accedendo alla piattaforma web per la prenotazione. Un messaggio sul cellulare o una mail (a seconda dei recapiti forniti in fase di registrazione) avvisa il diretto interessato della data e dell'ora in cui dovrà presentarsi al centro vaccinale.

Quattro linee, due turni

Ogni giornata della campagna sarà suddivisa in due turni, per ognuno dei quali saranno impegnati cinque infermieri e due medici. Il coordinamento sarà a cura del dottor Maurizio Falzoi, punto di riferimento per i colleghi incaricati di seguire la procedura per ogni impresa. L'area coperta risponde ai requisiti richiesti dalla Regione e dall'Ausl. E lo schieramento di forze adeguato a operare in totale sicurezza per somministrare le dosi giornaliere fornite gratuitamente dall'Azienda Usl, mentre i costi organizzativi e legati all'impiego del personale sanitario sono a carico delle imprese. Alle quattro linee di somministrazione si accederà varcando il cancello di solito riservato agli abbonati e ai fornitori, sulla sinistra, guardando la nostra sede, il più vicino a via Mantova. Poi, basterà seguire le indicazioni fino al retro del giornale e della televisione. Per parcheggiare si può usufruire del piazzale a fianco del centro commerciale lungo via della Certosa.

Massima sicurezza

Nulla è stato tralasciato sul fronte della sicurezza. Prevenzione nella prevenzione, si potrebbe dire. L'operazione vedrà in prima linea anche Seirs Croce gialla presente con un'ambulanza e con il personale medico e infermieristico per affrontare eventuali emergenze. All'associazione è stato affidato il compito di trasportare i vaccini dalla Farmacia del Maggiore su un'auto dotata di un frigorifero a temperatura controllata e monitorata in tempo reale.

I volontari garantiranno anche il servizio di accoglienza e accompagnamento ai box, controllando le liste ed evitando che si formino assembramenti provocati da chi si presenti troppo in anticipo. Sarebbe un assurdo, proprio tra chi non aspetta altro che liberarsi dal rischio di contagiarsi e contagiare.

rob.lon.