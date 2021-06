Insulta, minaccia e picchia la moglie: patteggia due anni

Colorno

Di luna di miele ne gustarono uno spicchio appena. Presto per loro furono sorsate di fiele. I due si erano sposati nel 2016, e nel 2017 lei, mamma di due bambine piccole, già cominciò a subire le aggressive «attenzioni» del marito. Minacce, insulti, frasi tese a sminuire la donna, facendole credere che lui, il marito, fosse il «padrone» e lei la serva, incapace - a detta dell'uomo - perfino di mettere in pratica ciò che lui le ordinava di fare. A tal punto era giunto il lavaggio del cervello che lei s'era quasi convinta delle tesi del marito. Ce n'è voluta, perché arrivasse a denunciare ai carabinieri. E, quando finalmente la donna ha deciso di chiedere aiuto, lui si è difeso accusando la consorte di essersi allontana da casa portando via le due figliolette. Peccato che la ritirata strategica, compiuta proprio per porsi in salvo dalle sfuriate del marito, fosse stata da lei annunciata con un telegramma all'uomo che le incuteva tanta paura, dopo aver avvisato gli stessi carabinieri. E così l'uomo, un 50enne di origini meridionali, oltre che per maltrattamenti in famiglia è finito sotto processo anche per calunnia.

Morboso, possessivo, il cinquantenne non accettava che la moglie avesse una vita propria. E nemmeno che l'avesse avuta: tante erano le cose che non sopportava. Tra queste anche il fatto che la moglie frequentasse delle amiche. E anche che ricevesse la visita delle figlie avute da una precedente relazione. Lui non si limitava a protestare: minacciava («Ti spacco la testa come un cocomero» una delle frasi preferite), magari ricordando le precedenti disavventure sentimentali patite dalla donna («Si vede che lui non ti picchiava abbastanza»). Ma oltre alla voce alzava le mani, magari dopo aver scagliato un po' di oggetti a mo' di proiettile.

Tra il 2017 e il 2020, l'avrebbe fatto più volte, spingendo a terra o sul letto la moglie, stringendole le mani al collo (una volta mentre lei cercava di calmarlo abbracciandolo) o schiaffeggiandola, senza che lei mai denunciasse. L'ultima violenza fisica, la donna l'avrebbe subita nell'agosto del 2020, in vacanza al mare. Dopo d'allora, continuò lo stillicidio di soprusi verbali e psicologici, fino a quando la misura non fu colma. Giudicato per rito abbreviato dal Gup, l'uomo ha patteggiato due anni di reclusione.

rob.lon.