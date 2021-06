Vaccinazioni, il 2% non si presenta. Dai 50 ai 60enni vaccinati meno del 20%

Mara Varoli

C'è chi dopo aver prenotato la vaccinazione non si presenta all'appuntamento: «Le mancate presentazioni si aggirano intorno al 2% - spiega Silvia Paglioli, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ausl -. E questo significa, ad esempio, che al Pala Ponti di Moletolo in una seduta media di 1.880 persone non si presenti una quarantina di persone. Il picco delle mancate presenze si è concentrato nel periodo in cui alcuni lotti del vaccino Astrazeneca erano stati ritirati: in quel periodo, abbiamo avuto alcuni giorni anche un 5% di mancate presentazioni, che penso siano attribuili a un sentimento di timore e di incertezza. Tengo a ricordare che nessuna dose di vaccino va sprecata: ogni giorno allertiamo la nostra lista di riservisti, tra le persone già prenotate. Chi non può presentarsi all'appuntamento deve disdire la prenotazione».

Accade anche che qualcuno, pur presentandosi all'appuntamento, abbia un ripensamento: «Sì, è così - risponde Paglioli -, ma a Parma e provincia la percentuale di persone che si rifiutano al centro vaccinale è molto bassa ed è tra lo 0.05 e lo 0.1%. Si tratta di persone che hanno fatto la prenotazione probabilmente con poca convinzione. Il nostro appello è quello di presentarsi al centro vaccinale con tranquillità, in quanto i medici vaccinatori sono presenti per fornire tutte le informazioni utili per eseguire il vaccino con serenità e in sicurezza. Infatti, se sono presenti controindicazioni transitorie alla vaccinazione sono gli stessi medici a rimandare la somministrazione e a prendere in carico il cittadino. Può capitare che il medico decida per un cambio di vaccino, ma questo non deve preoccupare nessuno: è soltanto un criterio di qualità, in quanto viene valutata la specifica condizione clinica di ciascun vaccinando. Può quindi accadere che alcune patologie controindichino l'utilizzo di un particolare vaccino favorendo la scelta di un vaccino diverso. Ricordo che ad oggi nei centri vaccinali sono in uso vaccini ad mRna (Pfizer e Moderna) ed un vaccino ricombinante mono-somministrazione (Vaccino Janssen di Johnson & Johnson). Ovviamente, è garantito il completamento del ciclo vaccinale con il vaccino Vaxzevria (Astra Zeneca) per coloro i quali hanno già ricevuto la prima dose di questa tipologia di vaccino».

Quanti vaccinati?

Ma qual è la percentuale delle persone vaccinate a Parma? Per i 50-54enni, la copertura prima dose è del 43,1%, la copertura seconda dose del 16,6%. Per i 55-59enni, prima dose 74,1%, seconda dose del 19,9%. Dai 60 anni ai 69 anni, la copertura per la prima dose è del 86,2%, per la seconda dose è del 43,3%. Dai 70 anni ai 79, prima dose 90,7%, seconda dose 56,5%. Dagli 80 anni in su, la copertura della prima dose è del 95,8%, seconda dose 91,8%.

I giovanissimi

«Lunedì si sono aperte le prenotazioni per gli adolescenti nati dal 2009 al 2002, per cui ragazzi dai 12 ai 19 anni - ricorda Paglioli -. La scelta di iniziare con i giovanissimi nasce dalla volontà di garantire con ampio margine temporale l'immunizzazione di chi a settembre dovrà tornare tra i banchi di scuola, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali sull'età minima di accesso al vaccino. Le prenotazioni a lunedì sono state 6.486 su 32.704 degli appartenenti a questa fascia d'età. Per cui, si è prenotato il 20%, in linea con il trend regionale. Le prime date utili per questa fascia di età vanno dal 13 giugno al 31 luglio».

Come consuetudine gli adolescenti, nello specifico per questo anno i nati nel 2007 e nel 2008, riceveranno anche un invito per portare a termine il percorso vaccinale obbligatorio. «In questi giorni - precisa Immacolata Salomone, coordinatrice Igiene pubblica - pediatria di comunità distretto Sud Est - i genitori dei ragazzi nati nel 2007 e nel 2008 stanno ricevendo o hanno ricevuto l'invito per completare le vaccinazioni obbligatorie. Viene inviata una lettera per comunicare ai genitori un appuntamento al servizio di igiene e sanità pubblica al fine di sottoporsi ad alcune vaccinazioni (contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, meningococco tetravalente, e nei casi in cui necessario consigliamo anche la vaccinazione contro la varicella). E' molto importante - ribadisce Salomone - terminare le vaccinazioni dell'obbligo e mettersi al sicuro da alcune malattie potenzialmente molto gravi, come la meningite. Ed è per questo che i nati nel 2007 e 2008 sono invitati a terminare il consueto percorso vaccinale oltre ad effettuare la vaccinazione anti covid. A ciascun adolescente sia che si presenti presso un centro vaccinale per la vaccinazione anti-covid, sia che si presenti presso il servizio di igiene e sanità pubblica per terminare il percorso dell'obbligo, saranno fornite tutte le indicazioni necessarie per poter completare entrambi i percorsi nei tempi adeguati».