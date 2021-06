Curti, a 80 anni sconfigge il Covid e diventa campione di ping pong

E' entusiasta Gianluca Curti, fidentino di nascita ma «magiostrino» d'adozione: prima per i suoi ottant'anni ben portati, poi per avere sconfitto il Covid, esattamente un anno fa e ora anche per la splendida medaglia di bronzo conquistata ai campionati italiani di tennistavolo, nella categoria Veterani, riservata agli atleti over 80.

«Quando esattamente un anno fa mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale da Covid - ha spiegato Curti – ho avuto tanta paura, ma fortunatamente non sono finito all'ospedale. Sono stato curato a casa e ci sono saltato fuori. Adesso sto abbastanza bene e sono riuscito a gareggiare e anche a vincere».

Sin da ragazzino, Curti, ha raccontato che si era appassionato al tennis da tavolo, ma solo da quando è andato in pensione, quindici anni fa, ha iniziato ad avvicinarsi all'agonismo.

Pongista della Teco Foodlab Cortemaggiore, dopo una valida e adeguata preparazione si è presentato, in quel di Riccione in buona forma e il suo percorso l'ha condotto nientemeno che al bronzo. In semifinale contro il pongista numero 1 nella categoria, Sergio Ceroni del Tennistavolo Vicenza, ha ceduto 3-0 ma sempre sul filo di lana (12-10, 12-10, 11-9). Curti, è da oltre 10 anni che frequenta, prima come semplice amatore e poi come agonista, la società «magiostrina», con la quale ha scalato le varie classifiche nazionali disputando nell'attività individuale parecchi tornei regionali e nazionali, senza contare i campionati squadre regionali di serie D3 e D2. Insomma, un bel percorso post Covid per questo arzillo fidentino ottantenne, a dimostrazione di quanto sia importante la voglia di combattere, di andare avanti e di vincere. Su tutto.

r.c.