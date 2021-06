Ferrarini: «Conad è leader di mercato a Parma, in arrivo diverse novità»

L'assemblea ordinaria di Conad Centro Nord per l'approvazione del bilancio coincide con il rinnovo triennale del Consiglio e la nomina dei nuovi vertici aziendali. È l'occasione per un bilancio alla luce di un contesto senza precedenti.

«Il 2020 per noi è stato un anno particolarmente intenso - evidenzia l'amministratore delegato Ivano Ferrarini -. Abbiamo registrato una crescita di quasi il 30% in un periodo particolarmente difficile. La pandemia ha determinato un cambio epocale. Non solo. Si è integrata in questo percorso anche l'acquisizione di 36 punti vendita ex Auchan, con risultati estremamente positivi. Le chiusure dettate dal lockdown hanno incrementato le vendite nei supermercati, nelle strutture più piccole e di prossimità, a fronte di un calo notevoli avvenuto nei punti vendita più grandi e nei centri commerciali. Noi abbiamo in realtà rete abbastanza omogenea, con realtà medio grandi e medie che nel complesso hanno dato risultati positivi».

Durante la pandemia sono cambiati alcuni aspetti relativi ai consumi che in parte sono rimasti. «L'e-commerce ha accelerato il passo - conferma Ferrarini - attraverso le consegne a domicilio con prenotazioni online. Siamo convinti che questo canale resterà vivace anche in futuro e pertanto continueremo a investire per potenziarlo. I cambiamenti dettati dalla pandemia sono in parte rientrati, c'è stato una forte attenzione ai prodotti confezionati, agli acquisti fatti con minore frequenza, che nell'ultimo periodo stanno rientrando verso la normalità. In generale, i nostri investimenti futuri riguarderanno la transizione ecologica e la digitalizzazione, perché i competitor non ci aspettano».

Parma resta centrale per Conad Centro Nord. «Su Parma e provincia abbiamo la leadership in termini di quota di mercato e ovviamente continuiamo ad investire - sottolinea Ferrarini -. Oltre alle iniziative per la sostenibilità e il contenimento energetico, mettiamo in campo numerosi progetti di carattere sociale e culturale».

Sul territorio ci sono novità: «Apriremo il nuovo punto vendita di Sorbolo entro i primi mesi del 2022 e abbiamo un altro cantiere a Salsomaggiore, dove andremo a trasferire l'attuale supermercato. Infine è in programma un altro intervento significativo a Monticelli Terme, dove realizzeremo un nuovo punto vendita in cui trasferiremo il supermercato attualmente presente. Fin qui la provincia, mentre a Parma stiamo progettando un insediamento importante nell'area di via Spezia, in continuità con l'area del quartiere Parma Mia, si tratta di un progetto innovativo in termini di sostenibilità e di offerta in cui inseriremo attività a tutto tondo, compresa la ristorazione».

Conad Centro Nord fa parte di Parma io ci sto!, Parma facciamo squadra, ha aderito all'iniziativa del Kilometro verde ed è recente anche l'ingresso nel Village di Crédit Agricole, per un progetto triennale che avvicina aziende e start-up. «Abbiamo dimostrato con la nostra presenza che vogliamo essere un soggetto economico da tenere in considerazione dal momento in cui si parla di progetti e del futuro chiosa Ferrarini - perché la nostra realtà coinvolge imprenditori che vivono sul territorio e sono vicini a tutte le istanze».

Patrizia Ginepri